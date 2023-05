Amici, Todaro torna a Ballando dopo il gelo con Maria De Filippi?

Raimondo Todaro lascia Amici e torna a Ballando con le Stelle?

Raimondo Todaro ha già deciso non solo di lasciare Amici ma di tornare a Ballando con le Stelle? Della lite di cui si è parlato un mese prima della finale di Amici, la lite che dicono ci sia stata tra Todaro e Maria De Filippi, nessuno ha visto nulla ma da quel momento sarebbe calato il gelo. Il ballerino lascerebbe il talent di Canale 5 da vincitore e i presupposti per un ritorno in Rai accanto a Milly Carlucci ci sarebbero tutti. Quando lasciò Ballando con le Stelle creando un dispiacere perché è sempre stato tra i maestri di danza più apprezzati dal pubblico del dance show, la Carlucci accusò il colpo senza attaccare, lasciando sempre una porta aperta. Tra loro non c’era stata alcuna discussione ma nemmeno un chiarimento, il tempo ha poi risolto tutto nel migliore dei modi e un ballerino con il suo seguito sarebbe accolto di nuovo a braccia a parte a Ballando. E’ il settimanale Nuovo a rivelare ulteriori malumori e altro.

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle?

Si tratta solo di indiscrezioni ma la rivista di gossip fa un riassunto e aggiunge altre voci, quelle del mancato rinnovo per la prossima edizione di Amici. Dopo due stagioni con Maria Di Filippi forse si è davvero incrinato il loro rapporto e il settimanale di Riccardo Signoretti parla di gelo. Sembra che la conduttrice e padrona di casa di Amici ritenga Todaro presuntuoso e capace di fare troppe insinuazioni. Destino già segnato per Raimondo o magari è lui a volere andare via?

Milly Carlucci pubblicamente ha detto di non essersi mai offesa per la scelta del ballerino di andare via. Dall’alto della sua saggezza ed esperienza magari pensa che una pausa possa avergli fatto bene.

La realtà è che la lite con Maria De Filippi non è andata in onda, forse è stata davvero tagliata, nessuno ha visto, nessuno ne parla. Sembra che tutto sia partito da una discussione con Rudy Zerbi sulla scelta di mandare in ballottaggio finale Angelina. “Se pensi che Angelina sia già la vincitrice, perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?” avrebbe detto la conduttrice a Todaro, infastidita dalle sue certezze. Da lì un malumore dopo l’altro e adesso non ci resta che attendere le anticipazioni delle prossime edizioni, quella di Amici e quella di Ballando con le Stelle per scoprire il futuro del maestro di ballo.