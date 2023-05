Wax a Verissimo ne fa una delle sue e Silvia Toffanin se la ride

Anche a Verissimo show di Wax che ne combina come sempre una delle sue

Non era semplice gestire l‘intervista con Wax, abbiamo visto come anche Maria de Filippi durante la puntata di Amici 22 in diretta abbia avuto i suoi problemi. Ma alla fine, Silvia Toffanin se l’è cavata alla grande, anche se Maria e Maria, e come riesce lei a far aprire le persone, nessuno mai…Oggi il pubblico di Canale 5 si è goduto una piacevole puntata interamente dedicata ai ragazzi di Amici 22.

Dopo il grande successo della finale della passata settimana, Canale 5 adesso si aspetta grandi numeri anche da questa puntatona di Verissimo che ha visto tutti i finalisti del programma, e non solo, protagonisti nel salotto di Silvia Toffanin. Tra loro, anche Wax ovviamente, sempre energico ma anche un po’ criptico. Ha cercato di rispondere a suo modo a Silvia Toffanin e poi alla fine della puntata ne ha combinata una delle sue…

Wax a Verissimo: il solito show, come ad Amici

Vi ricordate quando durante la finale, Maria de Filippi ha chiesto a Wax di fare una sorta di promo al suo cd, e il cantante, si è rubato la scena, facendo poi lo stesso anche con il cd di Angelina? Ebbene oggi ha fatto qualcosa di simile anche a Verissimo, quando la puntata è finita e lui ha deciso di chiuderla a modo suo.

Le confessioni di Wax a Silvia Toffanin nella puntata speciale di Verissimo

I saluti speciali di Wax a Maria de Filippi

Alla fine della puntata, Silvia Toffanin, ha chiamato nello studio tutti i finalisti di Amici 22, dal vincitore, Mattia Zenzola, a Isobel passando per Angelina Mango, la seconda classificata. Ha ringraziato Maria de Filippi per la possibilità di avere tutti i suoi ragazzi insieme. Ma poi la scena se l’è presa Wax. Anche lui ha salutato Maria de Filippi, l’ha ringraziata e poi ha dato appuntamento a domani, con una nuova puntata di Verissimo.

Chi diceva che sa come rubarsi la scena, e fare show, di certo non sbagliava.