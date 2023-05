Scandalo all’Isola 2023: coppia sporcacciona lo fa al chiaro di luna ma anche in spiaggia di giorno

Chi sono i due naufraghi che si sono lasciati andare a bollenti effusioni con le loro spade laser all'Isola dei famosi 2023 non solo di notte ma anche in pieno giorno?

Bollenti rivelazioni arrivano dall’Honduras, dopo che Paolo Noise ha lasciato il reality ed è tornato in radio. Ieri lo speaker dello Zoo di 105 aveva raccontato delle sue condizioni di salute e dei problemi di salute avuti durante l’Isola dei famosi 2023, oggi invece, ha tirato fuori il vecchio spirito da cattivone dello zoo e insieme a Christopher Leoni ha regalato delle chicche su qualcosa di cui nessuno vi parlerà mai, o forse si…

Una coppia sporcacciona all’Isola dei famosi 2023. Di chi stiamo parlando? I nomi li hanno fatti loro, per cui possiamo raccontarvi quello che hanno detto. Alessandro Cecchi Paone e Simone, a quanto pare, non si sarebbero fatti fermare nè dalla fame nè dalla stanchezza e, non curanti della presenza di altri naufraghi, si sarebbero lasciati andare alla passione al chiaro di luna ma non solo.

La rivelazione di Paolo Noise: ecco chi è la coppia sporcacciona dell’Isola

Noise ha raccontato:

Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli ‘spadaccini’ in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo…

Ma secondo quanto ha raccontato Paolo Noise, tra una spada laser e l’altra ( immagini divine tra l’altro) Alessandro e Simone non si sarebbero fermati ai baci di fronte a tutti.

Cecchi Paone e Simone su Chi-passione bollente in barca-Ultimenotizieflash.com

La rivelazione shock di Leoni

Leoni e Noise hanno raccontato poi di un altro episodio. Un giorno Paolo ha visto Christopher un po’ turbato e gli ha quindi chiesto che cosa avesse. Lui ha risposto: “No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo. Hanno scop**o”.

Noise ha spiegato allo Zoo di 105 tutti i dettagli di questa vicenda:

Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto…

Replicheranno Cecchi Paone e Simone? E per fortuna che il giovane fidanzato di Cecchi Paone non è stato molto bene negli ultimi giorni e quindi non si sarà dedicato a queste attività, altrimenti la situazione sarebbe davvero degenerata, visto gli umori dei naufraghi infastiditi dalla coppia sporcacciona. Ed è bene anche precisare, perchè quando si parla di queste storie, bisogna sempre farlo, che l’indignazione probabilmente sarebbe stata la stessa, sia che fossero state due donne, si che fosse stata una coppia etero. Il punto è che non ti aspetti che si abbiano dei rapporti intimi a pochi centimetri da persone che conosci da 2 giorni.