Nathaly Caldonazzo litiga con tutti anche con Corinne e la imita: “Falsa, banderuola”

Nathaly Caldonazzo litiga anche con Corinne Clery ecco che cosa sta succedendo all'Isola 2023

Pensavano di essere amiche e invece…Amiche non lo erano mai state. Lo abbiamo capito da quello che è successo nel day time dell‘Isola dei famosi 2023 con una Nathaly Caldonazzo on fire. Non ci stupisce il fatto che abbia trovato anche un’altra concorrente con cui litigare, non sarebbe la Caldonazzo se non lo facesse. Chi ha seguito il Grande Fratello VIP ricorda bene che genere di temperamento ha la donna ecco…

Ma che cosa è accaduto? Nel day time dell’Isola, che dura sempre troppo poco e regala poche emozioni, almeno su Canale 5, abbiamo visto la Caldonazzo scagliarsi contro Corinne Clery. Di certo nella puntata in diretta questa sera capiremo meglio, ma nel frattempo possiamo provare a raccontarvi cosa è accaduto.

Un video che mostra lo scontro tra le due donne

"Mi fa un piacere se non mi parla più" Dopo la discussione con Corinne, Nathaly decide di separarsi dal gruppo! #isola pic.twitter.com/Ko90zVECDk — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2023

“Ce l’hai sempre con qualcuno, mi hai sempre chiesto di votare Andrea e ti ho sempre risposto di no. Che sia uno stratega e che vuole comandare gliel’ho detto in faccia qua davanti a tutti, ma cosa vuoi che gli metto le mani addosso?“ ha detto l’attrice rivolgendosi alla Caldonazzo. Ma non è ben chiaro i motivi per i quali le due siano arrivate a questo faccia a faccia.

E’ lite tra Nathaly e Corinne

Potrebbe essere successo ben altro, visto che l’attrice ha fatto delle precise accuse verso la sua collega francese. Nathaly Caldonazzo infatti ha dichiarato: “Mi ha dato della testa di c***o e dell’arrampicatrice sociale a me, che non ho mai chiesto un euro a un uomo“.

“Ma questi sono problemi tuoi, non sono problemi miei” – ha controbattuto Corinne Clery – “Se sei arrabbiata con la vita non è un problema mio, lasciami stare“.

“Io sono una persona pacifica, mi sembra tutto gratuito e banale” – ha dichiarato Corinne in confessionale – “Che sia una tattica per farmi buttare fuori? Non ci sono problemi. Mi ha dato pure della banderuola“. Nathaly però ha accusato l’attrice di essere una che frigna, tanto che è andata subito a piangere con gli altri concorrenti dell’Isola dei famosi 2023 per parlare di quello che era successo tra loro.

Nathaly Caldonazzo on fire contro Corinne Clery-Ultimenotizieflash.com

Le accuse di Nathaly alla Clery

Anche la Caldonazzo ha fatto poi un confessionale durante il quale ha espresso il suo punto di vista:

Ho capito che non è un’amica, è una falsa e una comodina. Mi voglio disintossicare dalla sua voce che mi è entrata nel cervello. Mi fa un piacere se non mi parla più, lei non sa neanche cosa sia l’amicizia. Esultava con me contro Lo Cicero e due giorni dopo gli ha detto ‘ma sei meraviglioso, ma sei un signore!’. Ma sto in un pollaio o sull’isola? Io voglio fare la naufraga. Me ne sto da sola

A questo punto non ci resta che aspettare la puntata dell’Isola dei famosi 2023 in onda questa sera per comprendere da che cosa sia nato tutto ciò. Molte delle cose che accadono in Honduras noi non le vediamo. I concorrenti ci regaleranno qualche soddisfazione narrandoci oggi in diretta, oscuri aneddoti degni di nota?