Oriana Marzoli a casa di Antonino Spinalbese dopo la festa di Signorini: esplode la bomba che non ti aspetti

Che cosa ci faceva Oriana Marzoli a casa di Antonino Spinalbese? E' Daniele dal Moro a sganciare la bomba sui social

Dopo la lunga diretta sui social, Daniele dal Moro, ancora travolto da insulti e altro, ha deciso di togliersi i sassolini nella scarpa che pare si sia tenuto per circa un paio di mesi. E visto che sui social, sembra apparire come il carnefice di turno, proprio non ci sta e cerca di fare chiarezza.

Lo ha fatto prima con una lunga conversazione in una stanza Twitter dove ha spiegato che cosa è accaduto tra lui e Oriana Marzoli e aveva anche detto di sperare in una ritrovata serenità. Poi però, da instagram, ha lanciato una nuova bomba di cui adesso tutti parlano.

Dal Moro infatti ha raccontato che i follower sanno ben poche cose di quello che accade davvero nella vita delle persone che iniziano a seguire come se fosse l’unico scopo della loro vita. E che forse qualcuno, prima di puntare il dito o giudicare, dovrebbe conoscere tutta la storia, non solo le pagine che vengono mostrate nelle storie di instagram.

E su questo, va detto, il caro Daniele che di difetti ne avrà a bizzeffe, ha pienamente ragione.

E alla fine ha sganciato la bomba che nessuno si aspettava. Essendo stato accasato di aver tradito Oriana Marzoli uscendo prima con Antonino Spinalbese e poi con Edoardo e Antonella, ha sganciato il missile terra aria che ha infiammato i social a due mesi dalla fine del Grande Fratello VIP.

Che cosa ci faceva Oriana a casa di Antonino Spinalbese?

Secondo quanto ha raccontato Daniele in una storia instagram, la Marzoli avrebbe deciso di andare a casa di Antonino insieme ad altre persone probabilmente, per continuare a far festa, dopo il party milanese organizzato per Alfonso Signorini.

Qui un ingrandimento della storia di Daniele dal Moro

La storia di Daniele dal Moro-Ultimenotizieflash.com

Daniele ha deciso di raccontarlo, dopo esser stato accusato di aver mancato di rispetto a Oriana, essendo uscito con Spinalbese. Come può averle mancato di rispetto se lei è stata la prima a vederlo, quando tra l’altro, Daniele neppure c’era?

Follower scatenati sui social

Il Dal Moro ha poi iniziato a seguire decine di persone sui social, molte ragazze, come mai aveva fatto prima.

E i commenti non mancano: