Attacco di panico per Alessandra dei Jalisse: cosa urlava nel duello all’Isola dei famosi 2023?

Terribile l'attacco di panico di Alessandra dei Jalisse all'Isola dei famosi 2023

Alessandra Drusian vs Cristina Scuccia, il duello va in scena all’Isola dei famosi 2023 ma Alessandra dei Jalisse ha un attacco di panico e le immagini preoccupano parte del pubblico e parte degli isolani. Nello studio dell’Isola dei famosi a Milano Ilary Blasi intuisce che c’è qualche problema perché avvisata da Luxuria che è sempre molto attenta.

C’è una staffetta in mare, ne abbiamo viste tante tra i naufraghi nelle varie edizioni ma Alessandra dei Jalisse non ha un buon rapporto con l’acqua, con il mare, con le onde. In studio c’è sua figlia, mantiene la calma ma non è semplice per lei ascoltare le urla di sua madre e l’agitazione del padre.

Alessandra Drusian bloccata in acqua dalla paura

Alvin intuisce subito che si tratta di un attacco di panico, ha sentito la cantante urlare la sua paura. Lui la incita a proseguire, la segue di continuo con la voce e con lo sguardo ma quando capisce che Alessandra Drusian è al limite va a soccorrerla dopo avere tranquillizzato Fabio che chiedeva da tempo di intervenire. Il gioco continua, Cristina Scuccia vince, Enrico Papi guarda quella parte del reality, il pubblico invece segue l’attacco di panico.

La Drusian non sapeva ci fosse l’acqua alta, è la paura che l’ha bloccata, un attacco di panico arrivato nel momento in cui non ha sentito più la sabbia sotto i piedi. Ha provato a vincere e recuperare le bandierine ma ha poi perso il controllo.

Attacco di panico in diretta all'#IsolaHo avuto i brividi pic.twitter.com/rxZICnuhaW June 5, 2023

Alvin protegge Alessandra durante l’attacco di panico

Appena Alvin ha portato a riva Alessandra e l’ha fatta sedere Ilary Blasi ha chiesto di parlare con lei. L’inviato dell’Isola ha protetto la concorrente, la sentiva urlare, ha evitato che venisse ripresa, ha raccontato che le stavano dando un po’ di acqua, che doveva calmarsi ma che non era niente di grave.

Solo dopo un bel po’ di tempo Alvin ha fatto in modo che fosse la Drusian a tranquillizzare tutti, soprattutto sua figlia Angelica. Ha atteso che tutto fosse passato prima di mostrarla in tv. Ma in diretta il pubblico ha visto il suo volto stravolto, ha sentito le sue urla.

Il gioco poteva essere fermato prima?

Alessandra Drusian ha urlato che aveva paura e quando è tornata tra le braccia di suo marito ancora scossa e terrorizzata ha forse urlato che non ce la faceva più. Il gioco poteva essere fermato prima di arrivare a quelle immagini? In ogni caso hanno fatto di tutto poi per rassicurare e proteggere Alessandra.