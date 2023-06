Home » Reality e Talent » Oriana Marzoli addio Daniele, addio Italia: l’Honduras l’aspetta Reality e Talent Oriana Marzoli addio Daniele, addio Italia: l’Honduras l’aspetta Luisella Bianchi Tutto pronto per lo sbarco di Oriana Marzoli in Honudras: arrivederci Daniele...

Notizia ufficiale: Oriana Marzoli è pronta per gettarsi dall’elicottero, ancora una volta. Lei che è stata già più che protagonista dell’Isola dei famosi versione spagnola. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ci riprova e ieri è stato annunciato in modo ufficiale, il suo sbarco in Honduras. Sarà il fantasma delle edizioni del passato di Supervivientes. Raggiante, felicissima, la regina dei reality è pronta per questa nuova avventura. Una avventura alla quale non sembra voler rinunciare per nulla al mondo. Cosa che ha un po’ indispettito i fan degli Oriele, che si aspettavano che Oriana Marzoli restasse in Italia per continuare la sua storia con Daniele dal Moro. Ma il lavoro di Oriana è questo e c’era da aspettarsi che non avrebbe detto di no!

Oriana Marzoli pronta per lo sbarco in Honduras

Con un collegamento Skype Oriana ha annunciato la sua partenza per l’Honduras:

Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare

¡No hay dos sin tres! 😜 @OrianaGMarzoli vuelve a S|V como 'fantasma del pasado' y ya nos ha dado el primer momentazo 😂 pic.twitter.com/WFOTBCa8Lq June 8, 2023

Il comunicato ufficiale di Telecinco

Ormai è ufficiale, possiamo annunciare che Oriana Marzoli sarà la prossima fantasma del passato. La nostra opinionista vuole saltare dall’elicottero e salire sulla ruota infernale. Carlos Sobera ha rivelato l’identità della persona che viaggerà con Alejandro Nieto in Honduras come un fantasma del passato. – si legge sul sito ufficiale di Telecinco – E si tratta proprio di lei, l’ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. Purtroppo la ragazza non ha potuto annunciarlo in studio, visti i suoi impegni in Italia, ma si è collegata in diretta con il programma e ha assicurato di voler davvero tornare a Survivientes

I fan spagnoli di Oriana Marzoli saranno quindi molto felici di rivedere la loro beniamina in un reality madre lingua visto che per 6 mesi hanno dovuto cercare di comprendere tutto quello che accadeva nella casa del Grande Fratello VIP in una lingua che non era lo spagnolo!

Daniele la aspetterà?

Adesso i fan degli Oriele si chiedono solo una cosa: questa storia sarà più forte di tutto, dei reality, dei social? Non ci resta che attendere il ritorno di Oriana in Italia per capire come andrà a finire.