Reality e Talent Tocca ad Alvin sbarcare sull'Isola e comunicare ai naufraghi della morte di Berlusconi Maria Milano E' stato Alvin a informare i naufraghi dell'Isola dei famosi 2023 della morte di Silvio Berlusconi

Non ci sono video, non ci sono clip. Ma è stato Alvin a mostrare alcune immagini di quello che è successo nelle ultime ore in Honduras. Come saprete, la puntata dell’Isola dei famosi 2023 prevista per il 12 giugno è saltata e non si sa ancora quando si andrà in onda, forse giovedì a questo punto, visto che domani saranno celebrati i funerali di Berlusconi a Milano. In ogni caso, visto che la puntata di ieri è saltata, i naufraghi hanno dovuto giustamente conoscere i motivi di questo stop forzato. Ed è stato l’inviato dell’Isola a raccontare a tutti i concorrenti del reality di Canale 5 che purtroppo il fondatore di Mediaset, si è spento.

Le immagini dall’Honduras

Come detto in precedenza, non c’è, almeno per ora, una clip che mostri quello che è successo in Honduras. E’ stato Alvin a mostrare il suo arrivo sull’Isola, dove tutti i concorrenti si stavano preparando per la semifinale, a pochi giorni dal rientro in Italia. Purtroppo però nessuna puntata in diretta, infatti i naufraghi sono stati informati del cambio di palinsesto, visto che ieri Mediaset ha dedicato l’intera programmazione al ricordo di Berlusconi, con lunghi omaggi e pensieri per l’ex premier che è morto al San Raffaele di Milano dopo aver combattuto contro la leucemia.

“Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia” queste le parole di Alvin che ha accompagnato questa frase sui social senza dire molto altro.

Tanti i commenti sui social dopo che Alvin ha condiviso questa notizia. E molte le persone che hanno fatto notare come anche nei casi in cui si dovrebbe fare silenzio, tanti parlano. Molti però hanno anche fatto notare che un paese non si può fermare per la morte di un singolo individuo…

Si legge sotto il post dell’inviato dell’Isola:

ALVIN..è toccato a te dare questa triste notizia con la tua grande sensibilità.!!! E come ieri sto leggendo i vari commenti: a tutti quelli che ieri hanno GIOITO sui social: che POCHEZZA siete !!! persone PICCOLE..PICCOLE..che sicuramente non riusciranno a fare 1 MILLESSIMO di quello che HA CREATO SILVIO BERLUSCONI..GRANDE UOMO..GRANDE PERSONA.!!! è facile parlare parlare parlare e criticare senza senso..ci vogliono i FATTI nella vita.!!!.ANCHE davanti alla sua morte tante persone non hanno perso l’occasione per STARE ZITTI.!!!CHE SCHIFO..CHE VERGOGNA.!!!

Ragazzi la vita è un cerchio.. prima o poi tocca a tutti.. soldi o non soldi.. dispiace o no (non entro in merito) è mancata una persona come ne mancano mille tutti i giorni .. ok dare la notizia vi abbono qualche giorno di rotture in TV ma poi basta la vita va avanti come va avanti per i comuni mortali e per tutte le persone che sono magari vittime sul lavoro.. forza e coraggio naufraghi

E poi c’è anche chi un po’ malignamente si è domandato quale sarà stata la reazione di Helena, visto che in una delle prime puntate dell’Isola, la concorrente aveva chiesto a Ilary Blasi se potesse avere delle notizie sulle condizioni di salute di Berlusconi.