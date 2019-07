Il segreto anticipazioni prossime puntate: che cosa vuole davvero Alvaro da Elsa? E cosa sta nascondendo?

Nelle ultime puntate de Il segreto andate in onda su Canale 5 abbiamo visto come Alvaro, il nuovo dottore di Puente Viejo, stia diventando sempre più protagonista. E, come rivelano le anticipazioni de Il segreto, lo sarà ancora di più nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Alvaro in particolare, si avvicinerà sempre di più a Elsa. Ma è sincero con lei? Prova davvero qualcosa per la ragazza? Molto presto il pubblico si chiederà se Alvaro sia o meno sincero con la Laguna e lo farà anche Isaac che, a quanto pare, arriverà persino a chiedere l’intervento di un investigatore privato.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire perchè Alvaro potrebbe volere qualcosa da Elsa…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: CHE COSA VUOLE ALVARO DA ELSA?

Come avrete visto proprio negli ultimi episodi della soap di Canale 5, Elsa ha dato una cifra considerevole di denaro al dottore, per ripagare i suoi debiti. Abbiamo quindi scoperto che Elsa ha disponibilità di denaro e, come vedremo anche nelle prossime puntate de Il segreto, la ragazza dirà tutta la verità al dottore. Non ha mai perso l’eredità arrivata da suo padre. E’ quindi questo il motivo per il quale il dottore le sta vicino? Lo fa per i soldi?

Nelle prossime puntate de Il segreto vedremo inoltre che Isaac deciderà di far indagare una persona sul conto di Alvaro ma non troverà le prove che potrebbe incastrarlo per la morte di una sua ex fidanzata…Però il dottore farà degli incontri molto strani. E in occasione di uno di questi, un uomo gli chiederà se finalmente ha trovato la donna ricca che sta cercando…Alvaro si è avvicinato a Elsa solo per i suoi soldi? Ma come faceva a sapere che lei era ricca?

In questa storia molto presto si intrometterà anche Antolina. La donna infatti vedendo Alvaro parlare con dei figuri loschi capirà che sta tramando qualcosa e inizierà a minacciarlo…

E per sapere come andrà a finire questa storia, continuate a leggere le nostre anticipazioni! Pare che presto Elsa e Alvaro potrebbero persino sposarsi. I sentimenti del dottore allora sono sinceri? I dubbi restano…