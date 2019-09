Una vita anticipazioni prima serata: Moises rischia di essere ucciso per volere di Samuel?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato sera? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Acacias 38 che ci rivelano la trama della puntata in onda il 7 settembre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5, la story line sicuramente più interessante di questi primi giorni di settembre è quella che riguarda Blanca e Diego ma soprattutto il piccolo Moises. Il bambino è stato portato in ospedale da Samuel che ha raccontato alla sua ex moglie che il piccolo aveva avuto bisogno di cure. In realtà l’uomo sta corrompendo i medici dell’ospedale per fare in modo che il piccolo non venga curato e che anzi si ammali realmente. Il medico che ha in cura il piccolo Moises non vorrebbe obbedire agli ordini di Samuel ma l’uomo appare spietato. Blanca e Diego si renderanno conto di quello che sta succedendo?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 7 SETTEMBRE 2019

Silvia propone ad Arturo di assumere un assistente per ciechi visto che al momento le cose non sono andate come avevano immaginato, devono comunque rimettersi in piedi e voltare pagina. Felipe, intanto, dà ai futuri sposi una pessima notizia: Blasco rischia di venire rimesso in libertà. Iñigo propone a Peña di diventare socio de La Deliciosa: il Cervera accetta. Lucia fa visita alle domestiche della soffitta e capisce che vivono in condizioni precarie.

Il dottor Guillen cerca di ribellarsi a Samuel, asserendo di non volere più fare del male a Moises. L’Alday continua però a ricattarlo per obbligarlo ad eseguire i suoi ordini…Il medico non sa come gestire la cosa e pensa che il bambino potrebbe davvero morire. Blanca e Diego dal canto loro iniziano a sospettare che ci sia qualcosa di strano in tutta questa vicenda ma non hanno idea di quello che Samuel è disposto a fare…

Vi ricordiamo che lunedì Una vita andrà in onda regolarmente alle 14,10 e sarà seguito per tutta la settimana da Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che chiuderà i battenti e saluterà il pubblico di Canale 5.