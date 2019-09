Karina Cascella commenta la fine della storia tra Kikò e Ambra: una così meglio perderla

Non ha mai creduto nel tanto paventato amore che Ambra Lombardo diceva di provare quando Kikò Nalli era ancora nella casa del Grande Fratello 16 e lo ha sempre detto. Non poteva quindi che tornare alla carica in queste ore dopo la notizia della crisi tra i due. Parliamo di Karina Cascella che ha deciso di dire la sua su quello che sta succedendo tra Kikò e Ambra. Al momento i due non hanno confermato la fine della loro relazione; Kikò si è espresso via social, anche se non in modo esplicito ( leggi qui le sue parole) mentre Ambra lo ha fatto con una intervista per la rivista Nuovo. In attesa di vedere un confronto, che di certo ci aspetta nei salotti di Barbara d’urso, possiamo raccontarvi quello che Karina ha detto e scritto sui social nelle ultime ore.

KARINA CASCELLA COMMENTA LA FINE DELLA STORIA TRA KIKO’ E AMBRA

Dalle Ig stories Karina fa sapere quello che pensa sulla fine di questa relazione. E commenta:

“Sei una insensibile, vedrai che il nostro amore durerà per sempre… Le parole di lei (Ambra, ndr) a me a Pomeriggio Cinque e a Domenica Live… Dispiace sempre quando una storia finisce e io non sono certo felice di ciò. Dico però che ci vuole più rispetto per la parola AMORE troppo facile da usare oggi. E questa signorina ha voluto raccontarci una favola pensando fossimo tutti fessi. Ad oggi, guarda caso, dopo le varie ospitate e le varie finzioni che davvero sembrava Rossella in Via Col Vento, viene fuori con la frase: “Lui non mi dimostra amore”. Kikò meriti molto ma molto di più. Meglio perderla che trovarla una così”

La Cascella inoltre sottolinea come Ambra sia stata poco gentile verso Kikò visto che ha raccontato che neppure la loro intimità era buona, visto che lui “non faceva faville“. E ancora: “Lei lascia Kikò con l’inizio di Pomeriggio 5, che tempismo perfetto e noi siamo tutti scemi?” ha concluso Karina sottolineando come questo amore si concluda proprio nelle stesse ore in cui in tv tornano tutti i programmi che si occupano proprio di queste notizie…

Non ci resta adesso che aspettare un possibile confronto tra Karina e Ambra, immaginiamo che saranno scintille.