Una vita anticipazioni, Lucia ancora manipolata da Samuel: padre Telmo dimostrerà la sua innocenza?

Tornano anche oggi le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata della soap in onda domani su Canale 5. Le vicende di Acacias 38 continuano a conquistare il pubblico della rete, basti pensare che la puntata di ieri è stata vista da quasi 3 milioni di spettatori. Un ottimo risultato per quello che riguarda gli ascolti. Nelle ultime puntate del resto sta succedendo davvero di tutto. In questi giorni poi il pubblico vuole cercare di capire che cosa farà Lucia: crederà a tutte le menzogne costruite da Samuel e si farà ancora manipolare da lui o si renderà conto che il solo a dire la verità in questa vicenda, sin dall’inizio, è padre Telmo? Il giovane sacerdote tra l’altro non vuole scappare, lasciare la parrocchia. Dimostrerebbe di avere qualcosa da nascondere. Lui invece vuole restare, andare avanti e dimostrare di non aver usato violenza contro Lucia. La ragazza intuisce che ci sarebbe un modo per trovare la verità: farsi visitare da un dottore. Se è vero che tra lei e Telmo non ci sono stati rapporti, il medico la troverà ancora illibata.

Ma Samuel alla fine riesce a convincerla a non farsi visitare. Non solo, ha anche un’altra idea che metterà di nuovo in difficoltà Lucia. Scopriamo di che cosa si tratta con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 8 novembre 2019 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 NOVEMBRE 2019

Lucia non vuole testimoniare contro Telmo ma Samuel le presenta Alicia Villanueva, una donna che sostiene di essere stata violentata dal sacerdote tantissimi anni prima. Date le parole di Alicia, Lucia decide di presentarsi al processo di Telmo per dare la sua versione della storia. Che cosa dirà quindi Lucia? Dirà che Telmo si era dichiarato a lei? Dirà che non ricorda nulla o che ha dei dubbi su quello che è stato? Il priore non crede che Telmo possa aver fatto del male a Lucia ma Samuel continua a fabbricare delle prove…

Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate di Una vita.