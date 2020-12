Beautiful anticipazioni: il piano di Thomas per affossare Brooke

Thomas medita: qual è il miglior modo per incastrare suo padre senza però esporsi in prima persona? Ha avuto delle informazioni compromettenti che deve per forza usare, ma come lo farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 9 dicembre 2020. Un nuovo appuntamento con la soap americana tanto amata dai telespettatori, ci porta di nuovo al Bikini, dove Ridge ha appreso quello che sta succedendo e che è successo tra Shauna e suo padre. Quello che Thomas però non sa è che i due hanno solo dormito insieme e non c’è stato niente. Ma a quanto pare questa non è una informazione importante. Thomas non può perdonare lo schiaffo che ha ricevuto dalla moglie di suo padre e ha intenzione di agire, con le rivelazioni bomba che ha scoperto, può finalmente punire la donna che da settimane gli mette i bastoni tra le ruote. Non ci resta quindi che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti gli sviluppi di questa vicenda…

Ma nel frattempo ecco le anticipazioni con la trama della puntata di domani, 9 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 DICEMBRE 2020

Thomas decide di agire, che cosa farà? Non può farsi scoprire in prima persona e per questo motivo chiede al suo amico Danny di dargli una mano. Gli chiede di dire a Brooke che Shauna e Ridge se ne sono andati insieme dal locale e che hanno passato la notte insieme. Deve solo lanciare l’amo, poi sarà la Logan ad affrontare di certo, faccia a faccia, suo marito, per avere delle spiegazioni. Cosa accadrà? Fuochi d’artificio in arrivo per la nostra cara Brooke che non se lo aspettava proprio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani. Appuntamento come sempre alle 13,40 per un nuovo episodio in compagnia della soap americana più amata al mondo.