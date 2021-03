Una vita anticipazioni: tra Maite e Camino c’è un forte feeling, nascerà un amore?

Ursula è stata cacciata in malo modo da Acacias 38, tra gli insulti dei vicini di casa e anche le umiliazioni dei suoi amici. La donna adesso è davvero odiata da tutti dopo la scoperta di quello che ha fatto ad Agustina. Ma la Dicenta, rinuncerà davvero a vendicarsi per tutto il male che Genoveva le ha fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 23 marzo 2021. In onda nel pomeriggio di Canale 5 domani, la seconda parte dell’episodio 1141. In Italia devono andare in onda ancora 200 puntate, più di un anno di programmazione quindi, mentre in Spagna, si è girata qualche giorno fa, l’ultima puntata di Acacias 38, una brutta notizia per tutti gli affezionati…

Ma torniamo a noi: che cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani? Ursula tornerà a vendicarsi insieme a Cristobal oppure no? E Felipe scoprirà che Genoveva per tutti questi mesi gli ha mentito ed è persino d’accordo con Santiago? Vediamo le anticipazioni e la trama di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 marzo 2021

L’intero quartiere inizia a conoscere il passato di Maite, la sua importante storia d’amore, ma nessuno è più interessato di Camino. Tra le due sembra esserci un feeling molto ma molto particolare… Maite ospite di Rosina e di Liberto, parla con loro di Gertrude Stein e le propone di organizzare degli incontri culturali. Rosina sembra essere entusiasta di questa nuova idea. Chiede a Casilda di occuparsi dell’organizzazione..Maite spiega che quello che ha raccontato in giro Rosina è solo una parte del suo passato e della verità sulle sue relazioni. Camino ascolta molto interessata. Tra le due c’è solo una bella amicizia o entrambe provano altri sentimenti? Maite le promette che quando sarà il momento giusto le racconterà anche altro di questa storia.



Genoveva appare davanti ai vicini come una donna coraggiosa che ha smascherato Ursula. Felipe è particolarmente orgoglioso di lei … Ma Ursula non lascerà le cose così…Si presenta a casa di Genoveva e la minaccia per l’ennesima volta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 marzo 2021.