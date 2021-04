Beautiful anticipazioni: Steffy confesserà tutto a Liam?

Steffy sta per cedere, che cosa farà? Si sente in colpa per quello che è successo con Hope? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 13 aprile 2021. In questi ultimi episodi l’attenzione si era nuovamente concentrata su Sally, Flo e Wyatt e la story line che riguarda Hope e Liam invece era stata messa da parte. Ma da domani, si tornerà a parlare anche di loro e del triangolo amoroso che ben presto potrebbe diventare un quadrato ( per non parlare del fatto che in questa storia ci sarebbe anche Zoe in quanto fidanzata di Thomas). Ma facciamo il punto della situazione. Dopo la fine della sua storia con Liam, la ragazza sembra voler andare dritta per la sua strada. Hope questa volta non ha intenzione di perdonare il suo ex compagno sempre convinta del fatto che lui abbia amato sin dal primo momento Steffy e che lei sia stata solo un ripiego. Ma noi sappiamo bene che Liam in qualche modo è stato ingannato solo che questo lui e Hope non lo possono sapere.

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, 13 aprile 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 aprile 2021

Hope decide di confrontarsi niente poco di meno che, con Thomas raccontandogli i suoi tormenti d’amore. Mai immaginerebbe che dietro alla momentanea rottura tra lei e Liam c’è proprio il suo zampino. Thomas però non sa che Steffy sta vivendo un momento di crisi, convinta di aver fatto la cosa sbagliata e pronta a confessare tutto a Liam. Ma lo farà? Dirà davvero che prima di dargli quel famoso bacio ha ricevuto una telefonata da Thomas che le diceva che stava per arrivare Hope a casa sua? Lo scopriremo solo seguendo le prossime imperdibili puntate di Beautiful.

