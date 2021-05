Il segreto anticipazioni ultima puntata: si chiude in prima serata su Canale 5

Grandissime notizie per i fan de Il segreto: dopo la puntata in onda oggi 23 maggio 2021, la soap saluta il pubblico con il capitolo finale. Per l’occasione Mediaset fa un grande regalo a tutti i fan della soap spagnola che ormai dal 2013 seguono le avventure degli abitanti di Puente Viejo. Si va in onda il 28 maggio 2021 con una puntata in prima serata che svelerà il gran finale della saga! Ma che cosa succederà in questa ultima attesissima puntata che sarà davvero imperdibile su Canale 5? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Non vogliamo rovinarci il gran finale svelandovi tutto ma proprio tutto, per chi volesse però capire come si concluderà la saga della soap spagnola, ecco un articolo ricco di dettagli e spoiler.

Il segreto l’ultima puntata ci aspetta in prima serata: si va in onda il 28 maggio 2021

Iniziamo dalla vicenda che ha coinvolto Isabel e i suoi figli e l’arrivo di Jean Pierre a Puente Viejo. Tomas avrà come il sentore che sia stato proprio l’uomo a far sparire Inigo e si accorderà con il capitano Huertas (Carles Sanjaime) per tendergli una trappola. Tomas scoprirà tra le altre cose che l’uomo ha ucciso persino il padre Simon Castro. Isabel si renderà conto che l’uomo avrebbe voluto uccidere anche lei ma non si occuperà di questa situazione, avrà altro a cui pensare…Adolfo infatti è in pericolo. Rosa ha incastrato suo marito per la morte di Adolfo che invece come ben sappiamo è stato ucciso da lei e da sua madre.

A proposito delle due donne, Ignacio (Manuel Regueiro) deciderà infatti di spedire entrambe nella clinica psichiatrica in Austria. Una svolta che sarà accompagnata da alcuni eventi decisamente drammatici…Succederà infatti di tutto in casa di Don Ignacio e anche le sorelle di Rosa sono in pericolo. Alla fine però ci sarà un colpo di scena anche in questa vicenda…E di Francisca, che è stata una delle protagoniste assolute della soap spagnola sin dalla prima puntata? Ci sarà un gran finale che riguarda anche la Montenegro, assolutamente imperdibile!

Tutto questo e molto altro nell’ultima puntata de Il segreto che ci aspetta in prima serata il 28 maggio 2021 su Canale 5. Ma se per molti anni vi siete chiesti quale fosse Il segreto de il segreto, potete leggere questo articolo.