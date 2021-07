Beautiful anticipazioni: Flo perde la pazienza, scopre la verità su Sally?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 9 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles ma anche da Las Vegas dove Ridge e Shauna stanno vivendo alcuni giorni davvero intensi. Tra i due finalmente c’è stato il bacio che la mamma di Flo aspettava da tempo e forse per lo stilista è arrivato il momento di voltare pagina? Di certo Ridge sta cercando di dimenticare tutto quello che è stato mentre Brooke non si dà pace e va alla ricerca di quello che ormai dovrebbe essere il suo ex…Non immagina neppure che Ridge sia partito in compagnia di un’altra donna. Nel frattempo per Katie sono giorni difficili quelli che sta affrontando in seguito alla scoperta del bacio di Bill e Brooke, non sa ancora se perdonarli. Flo invece inizia ad avere dei sospetti su quello che Sally sta raccontando a tutti e sulla sua malattia…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 luglio 2021

Flo ha dei sospetti e si rende conto che Sally sta tramando qualcosa quando scopre che la ragazza ha cercato di baciare Wyatt. E’ evidente che la Spectra non stia rispettando quelli che erano gli accordi. Flo adesso non vuole più assecondare il suo fidanzato. Lei lo ha appoggiato sin dall’inizio ma Sally si è mostrata poco rispettosa visto che Spencer era stato chiaro dicendole che non voleva nulla da lei se non starle vicino in quanto amico…

Cosa succederà adesso? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per capire se Flo deciderà di andare avanti e se arriverà alla verità. Non immagina ancora infatti che la Spectra abbia un segreto così grande da custodire…Appuntamento quindi a domani con la nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire un nuovo episodio di Una vita. Nessuna pausa al momento, per le soap nella programmazione estiva di Canale 5.