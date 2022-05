Sei Sorelle quando inizia? Prima puntata con una morte sconvolgente: le anticipazioni

Sei sorelle, la nuova soap estiva spagnola che dovrebbe arrivare su Rai 1 il 30 maggio 2022, partirà da un evento tragico, la morte di uno dei protagonisti. Inizierà subito con grande pathos la soap che prenderà il posto de Il Paradiso delle signore. Sia su Canale 5 che su Rai 1 in estate, si vedrà una serie spagnola ( su Canale 5 sempre in quella stessa data prenderà il via la soap Un altro domani che sarebbe l’iberica Dos Vidas). Rai 1 non puntava su una soap pomeridiana da diverso tempo, lo aveva fatto in passato con Legami, che era stata una soap da record di ascolti in Portogallo, terra di origine, vincitrice di tantissimi premi che però non aveva brillato per ascolti. Si riprova quindi in questa stagione televisiva con Sei sorelle, la soap avrà successo? Il Paradiso delle signore, che sta per chiudere i battenti, saluterà il pubblico con una media di spettatori vicina ai 2 milioni giornalieri ( e vicina anche al 20% di share) . Numeri pazzeschi, chiaramente impossibili da replicare soprattutto in estate. Ma tutto potrebbe succedere…

Noi intanto vi raccontiamo che cosa accadrà nelle prime puntate di Sei sorelle ( titolo originale Seis Hermanas) in onda a fine maggio su Rai 1.

Sei sorelle in onda nell’estate di Rai 1: la trama delle prime puntate

Tutte le sorelle Silva, protagoniste principali del racconto, si troveranno sin da subito coinvolte in un evento drammatico; le ragazze dovranno affrontare la morte improvvisa del loro padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba) e tutto ciò darà il via a degli intrecci sorprendenti che animeranno le prime puntate, ma non solo, della nuova soap spagnola in onda su Rai 1 nei pomeriggi d’estate.

Tutto inizierà dalla festa di fidanzamento di Blanca Silva (Mariona Tena), terzogenita di Fernando, con il banchiere Rodolfo Loygorri (Fernando Andina). A un certo punto l’uomo, padre anche di Adela (Celia Freijeiro), Diana (Marta Larralde), Francisca (María Castro), Celia (Candela Serrat) e dell’adolescente Elisa (Carla Cruz), dovrà però lasciare la festa. Sarà infatti informati di una possibile intrusione nel suo studio e deciderà di andare a controllare. Lo studio di Don Fernando, è situato all’interno della fabbrica tessile che gestisce da tantissimi anni. L’uomo non subirà una aggressione ma, secondo quello che rivelano le anticipazioni, una volta arrivato nello studio, probabilmente rendendosi conto di quello che è successo, sarà colpito da un malore. L’uomo soffre di problemi cardiaci ma non farà in tempo a prendere i farmaci che dovrebbe usare in queste circostanze. Fernando cercherà di chiedere aiuto ma cadrà dalle scale e, nonostante l’arrivo di una delle sue figlie, per lui non ci sarà nulla da fare.

Tra i protagonisti della soap, ritroveremo l’amatissimo Alex Gadea, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere bene, in quanto attore che ha interpretato Tristan ne Il segreto. In questa soap, Gadea interpreta invece un dottore. Sarà chiamato dopo la caduta di Fernando e non potrà che constatare il suo decesso. Ma le figlie di Fernando chiederanno al dottore di aspettare, prima di rivelare a tutti che l’uomo è morto. Come mai? Lo scopriremo nelle prime puntate di Sei sorelle che ci aspetta tra un paio di settimane su Rai 1.