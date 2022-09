Terra amara da record super traino per Pomeriggio 5 ma da lunedì sarà sospesa

Che numeri pazzeschi per Terra amara su Canale 5. La soap turca vola ma sta per essere sospesa: ecco perchè

Il Grande Fratello VIP con il day time e il day time di Amici, riusciranno a fare bene, insieme alla soap Un altro domani, quanto Terra amara per garantire lo stesso traino a Pomeriggio 5? Mediaset ci spera, perchè altrimenti non si spiegherebbe la decisione di sospendere Terra amara in un momento in cui la soap sta facendo ascolti record. Quasi 2 milioni di spettatori per la puntata in onda il 15 settembre e un traino pazzesco per Pomeriggio 5 con Barbara d’urso oltre il 20% di share nella prima parte. Insomma numeri parecchio importanti se si considera che nel pomeriggio di Canale 5 manca ancora Uomini e Donne.

Eppure la decisione è stata presa: conservare e tutelare le nuove puntate di Terra amara, rischiare tre mesi o forse più di stop e poi ripartire alla grande con la soap turca al posto di Una vita. Perchè sembra proprio che Terra amara sarà l’erede di Acacias 38. E pazienza se i telespettatori e le telespettatrici per qualche mese dovranno attendere. Poi si tornerà, spera Mediaset, con il botto. La domanda però sorge spontanea: serve Terra amara alle 14,10 se si considera che Uomini e Donne non ha bisogno di nessun traino, essendo un programma capace di portare a casa una media di 3 milioni di spettatori e picchi del 25% di share senza temere nessun tipo di concorrenza? Se lo saranno chiesto sicuramente i responsabili della strategia Mediaset che sono arrivati a prendere questa decisione. Lasciare ancora Un altro domani in onda, e forse accontentarsi del risultato di Pomeriggio 5 nella sua fascia quando magari potrebbe persino fare di più? Staremo a vedere, anche perchè nulla è definitivo.

Nel frattempo, vediamo cosa ci rivelano i numeri. Analizziamo i dati del 15 settembre.

Numeri pazzeschi per Terra amara: ecco i dati

Le soap di Canale 5 sono imbattibili. Ieri Beautiful ha fatto 2.538.000 spettatori con il 20.3%. Una Vita ha convinto 2.245.000 spettatori con il 20.3% di share. A seguire la puntata lunga di Un Altro Domani ha ottenuto 1.684.000 spettatori con il 19%. Tra l’altro Un altro domani registra lo stesso dato di ascolto del Paradiso delle signore che non riesce ancora a decollare. Terra Amara ha ottenuto un ascolto medio di 1.956.000 spettatori pari al 24.7% di share. Pomeriggio Cinque quindi parte in modo ottimo con 1.609.000 spettatori con il 20.9%, nella prima parte, e 1.531.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte (Saluti 1.338.000 – 15.1%).