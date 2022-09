Queen Mary cede il passo a Queen Elizabeth: Uomini e Donne slitta, partenza ritardata

La nuova edizione di Uomini e Donne non partirà il 19 settembre come previsto...Ecco perchè

Ubi maior minor cessat, è proprio il caso di dirlo. Maria de Filippi, per tutti la Queen incontrastata di Mediaset e non solo, regina di palinsesti, regina di ascolti, regina di idee, deve cedere il passo alla sovrana che ci ha purtroppo lasciati l’8 settembre. Mediaset infatti seguirà come anche le altre reti, i funerali della Regina Elisabetta e tutto quello che succederà a Londra il 19 settembre con una edizione speciale del TG5. Cosa che al momento in modo ufficiale non è stata annunciata da Mediaset ma la produzione di Uomini e Donne, con dei post sui social, ha già rivelato che il programma non inizierà lunedì. La partenza del programma era prevista per il 19 settembre 2022 ma, come si può vedere anche dalla foto che apre il nostro articolo, postata pochi minuti fa sulle pagine social del programma di Canale 5, Uomini e Donne andrà in onda con la sua prima puntata martedì 20 settembre 2022. Nel frattempo a Roma si continua con le registrazioni della nuova stagione che ha ripreso da dove avevamo lasciato con vecchi e nuovi protagonisti pronti a raccontarsi nel programma, programma record di ascolti.

Uomini e Donne quando va in onda la prima puntata

A dispetto quindi di quanto si era ipotizzato e di quanto si era programmato ( i promo di Uomini e Donne vanno in onda da giorni e sulla guida ufficiale Mediaset c’è ancora la prima puntata prevista per il 19 settembre) si partirà quindi al martedì con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia. Ma nel frattempo Maria de Filippi e la redazione di Uomini e Donne sono a lavoro. Come vi abbiamo raccontato nella nuova stagione di Uomini e Donne rivedremo Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri e ovviamente anche Armando ( che sfoggerà per l’occasione un look nuovo di zecca). Per la gioia di Tina ci sarà anche Pinuccia e poi 4 nuovi tronisti pronti a cercare l’amore nel programma di Canale 5.

Appuntamento quindi a martedì 20 settembre 2022 con la prima puntata di Uomini e Donne.