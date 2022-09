Colpo di testa per Armando Incarnato: il cavaliere di U&D ci dà un taglio

Armando Incarnato torna a far parlare per i suoi capelli: ecco come li porta ora

Non sappiamo ancora come lo vedremo nelle prime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate la passata settimana a Roma ma possiamo dirvi come lo vedremo successivamente, visto che Armando Incarnato ha postato sui social la foto del suo nuovo taglio. Il cavaliere di Uomini e Donne, che neppure questa estate ha trovato l’amore lontano dallo studio di Canale 5 per cui tornerà ancora una volta a essere protagonista del format, ha fatto un sondaggio per chiedere a chi lo segue su instagram, come avrebbe dovuto farsi i capelli. Chi segue Armando a Uomini e Donne sa bene che, oltre per le sue sfuriate e i suoi atteggiamenti, parecchio discutibili, è un vero e proprio meme vivente. Con i suoi tagli di capelli, i suoi improbabili outfit, ha regalato negli ultimi anni, immagini per un repertorio social ironico e divertente, da averne davvero per secoli. Ogni volta che Armando diventa protagonista di una puntata di Uomini e Donne, sui social i telespettatori iniziano a parlare dei suoi capelli. E l’Incarnato, che è un un gran furbetto, sa bene che tutto fa brodo e gioca spesso con le acconciature, sapendo di avere questo fascino… Questa volta però, la scelta di look è stata parecchio drastica per cui, nelle nuove puntate di Uomini e Donne, più che sull’acconciatura ( i capelli adesso sono cortissimi), ci interrogheremo sul colore.

Il cavaliere di Uomini e Donne ci ha dato davvero un taglio ma ha cambiato anche la tinta…

Uomini e Donne: cambio look per Armando Incarnato

Dopo aver raccolto quindi il parere di chi lo segue sui social, alla fine Armando Incarnato ha deciso di tagliare quasi a zero i capelli. E i pochi che sono rimasti, sono diventati bianchi. Immaginiamo che lo vedremo così quindi nelle prime puntate di Uomini e Donne, con questo nuovo taglio e questo nuovo colore. Niente caschetto, niente riga, niente boccoli, niente di niente. Dimenticate il passato. Oggi c’è un nuovo Incarnato.