Boom soap Canale 5: La promessa e Terra amara volano. Disastro Rai 1 che crolla di nuovo

Numeri pazzeschi nel pomeriggio di Canale 5 con le tre soap: e vola anche La promessa al suo esordio. Disastro Rai 1: ecco tutti i dati del 29 maggio 2023

Che Numeri Terra amara e La promessa. Una estate a tutta soap quella di Canale 5. E se i risultati sono questi, sarà una estate dai grandi numeri. Non commetteremo lo stesso errore che abbiamo fatto dopo i primi giorni di messa in onda di Un altro domani, quando pensavamo che la soap sarebbe stata degna erede di Una vita. Così non è stato e Un altro domani ha perso 1 milione di spettatori strada facendo, risultando un vero flop per la rete.

Aspettiamo dunque le prossime settimane anche se le premesse, per gli ascolti d’oro de La promessa su Canale 5, ci sono tutti. Almeno la partenza è stata quella che tutti si aspettavano: oltre 2 milioni di spettatori per la prima puntata in onda il 29 maggio. Ascolti anche più alti delle repliche di Uomini e Donne. La prima è andata e grazie agli ascolti eccellenti di Beautiful, di Terra amara e de La promessa, Canale 5 vola anche a fine maggio, con numeri pazzeschi.

Niente da fare per Rai 1 che, con il ritorno di Milo Infante su Rai 2 e con le soap di Canale 5 deve accontentarsi del 14 % di share per quelle che potrebbero essere le ultime puntate di Oggi è un altro giorno. Sembra proprio che Serena Bortone stia per dare l’addio al pubblico di rai 1 e non un arrivederci a settembre, ma questo in modo ufficiale, lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

La promessa vola al debutto: oltre 2 milioni di spettatori per la soap-Ultimenotizieflash.com

Gli ascolti del pomeriggio: ecco tutti i numeri del 29 maggio 2023

Con 2.2 milioni di spettatori e il 23,6 % di share, La prima puntata de La promessa supera di quasi 10 punti Oggi è un altro giorno, un po’ come accadeva con Uomini e Donne. E Terra Amara fa altrettanto bene su Canale 5 per un pomeriggio davvero da incorniciare. Se dovessero essere ancora questi i numeri, seppur con un lieve calo dovuto all’estate, Mediaset avrebbe azzeccato la seconda soap consecutiva, dopo Terra amara, ecco La promessa.

La soap turca ieri classica media da record: 2.606 mln e 22.79% di share. Numeri davvero ottimo per Terra amara che a breve, regalerà puntate imperdibili. E aveva fatto altrettanto bene Beautiful con 2.591 mln e 21.31%. Insomma le soap sono la salvezza del pomeriggio di Canale 5 e al pubblico va bene anche così.

Disastro Rai 1 la Bortone pronta all’addio

Su Rai 1 invece la media di Oggi è un altro giorno è nella prima parte 1.490.000 con il 12.8% e nel programma media di 1.453.000 con il 14.9% di share. Non ci siamo. Non vanno meglio le cose per sei sorelle con una media di 1.045.000 con il 13.9%. La Rai aveva una occasione, quella di scegliere una soap avvincente e che potesse piacere al pubblico ma ha fatto flop.