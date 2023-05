Ore 14 resta su Rai 2: parla Milo Infante, Monica Setta risponde

Milo Infante ha preso la sua decisione e la comunica via social a tutti: il futuro di Ore 14

Ore 14 non trasloca, Ore 14 non cambia conduttore. Ore 14 resta in onda su Rai 2 e a condurlo anche nella prossima stagione televisiva sarà Milo Infante. Non ci sono più dubbi, non ci sono più chiacchiere ma solo certezze. A pochi giorni dal ritorno in onda del programma di Rai 2, che si è fermato per qualche settimana per lasciare spazio al Giro di Italia, Milo Infante rompe gli indugi e commenta sui social con delle parole che fanno luce sul destino e sul futuro del programma.

Era stato già anticipato da alcuni addetti ai lavori che Milo Infante, sarebbe stato il solo conduttore del pomeriggio di Rai 2, senza traslocare su Rai 1 con un nuovo programma. E infatti Milo Infante resta: torna in onda il 29 maggio con Ore 14 e poi a settembre su Rai 2 sempre con la stessa squadra, perchè come si suol dire in questi casi, squadra che vince non si cambia.

E a proposito di squadra che vince, tra i primi commenti sotto il post di Milo infante sui social, arriva quello di Monica Setta, che è opinionista fissa nel programma di Rai 2. La Setta tra l’altro è un lizza per nuovi programmi nel palinsesto della prossima stagione televisiva, la nuova dirigenza Rai, vorrebbe puntare su di lei ma per il momento, di certo non c’è nulla. C’è chi tornerà anche lei su Rai 2 con Milo Infante.

Milo Infante riparte con Ore 14-Ultimenotizieflash.com

Il post di Milo Infante sui social

Il conduttore di Ore 14 ha quindi scritto sui suoi profili social:

Cari amici, Ore 14 torna in diretta lunedì 29 maggio fino al 30 giugno. E dall’11 settembre per tutta la stagione. Noi ci saremo, e voi? Grazie

E sotto questo post è arrivata anche la risposta di Monica Setta che ha commentato:

Anche noi ❤️❤️❤️

L’entusiasmo del pubblico per il ritorno in onda di Ore 14

L’edizione 2022-2023 di Ore 14, nonostante le continue interruzioni, le puntate più brevi e le varie vicissitudini, è stata davvero brillante, con ascolti che sono andati via via crescendo fino a raddoppiare negli ultimi mesi di messa in onda.

Ore 14 il ritorno di Milo Infante è su Rai 2-Ultimenotizieflash.com

Tra i commenti dei telespettatori sui social:

Ma finalmente!! Questa stagione è stata un’odissea, per questo programma, sempre soggetto ad interruzioni o ritardi di messa in onda!

Certo che ci saremo … Ci siete mancati ❤️❤️❤️

Grandissimi!!!!in questi giorni mancate!!!!!❤️

Miglior programma Rai in onda attualmente. Professionalità, serietà e soprattutto verità: voi siete il giornalismo italiano ben fatto e di livello. Solo tanti complimenti

Speriamo estendano il programma..

Per il momento non sappiamo se Ore 14 andrà in onda nel classico orario, e quindi fino alle 15,25. Molti spettatori, come potrete notare anche dai commenti, si augurano che alla fine il programma di Milo Infante possa anche allungarsi, andando in onda magari fino alle 16. Vedremo, anche perchè BellaMa’ incombe!