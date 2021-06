Partite in tv oggi Euro 2020: c’è Italia-Svizzera in prima serata

Finisce l’attesa per i tifosi azzurri. Oggi l’Italia torna in campo dopo la prima partita che l’ha vista vincere contro la Turchia. Un ottimo esordio quello dei ragazzi di Mancini in campo contro la Turchia con un netto 3 a 0 che è valso alla nazionale italiana il primo posto nella classifica del girone A. Primo posto nel gruppo assolutamente da confermare oggi con Italia-Svizzera. Gli azzurri devono portare a casa il secondo risultato utile e pare che proprio per questo motivo, Mancini non opterà per il turn over ma manderà in campo i migliori 11. L’obiettivo è quello di fare cassa e poi far riposare i giocatori più stanchi nell’ultimo turno, con la qualificazione già in tasca e il biglietto staccato per la seconda fase di questo Euro 2020. Per gli elvetici, guidati in panchina dall’ex tecnico della Lazio, il serbo Vladimir Petkovic, che dal 2014 ha al suo fianco l’ex centrocampista dell’Inter, l’italianissimo Antonio Manicone, la sfida contro l’Italia è già decisiva, dopo il deludente pareggio all’esordio contro il Galles.

Si gioca quindi oggi 16 giugno 2021 e anche per la seconda gara del Gruppo A, la nostra Italia gioca in serata. Sfida delle 21 con partita in diretta su Rai 1 ma anche su Sky. Si entra nel vivo quindi, con le seconde giornate di questo Euro 2020. Vediamo i dettagli.

Partite in tv oggi 16 giugno 2021: Italia-Svizzera in diretta

Italia-Svizzera sarà trasmessa in diretta su Rai1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, e le interviste e gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andea Riscassi. La presentazione della gara, a partire dalle 20.35, subito dopo il TG1, sarà invece affidata a Paola Ferrari, con Milena Bertolini, Luca Toni e Marco Tardelli, dalla terrazza dell’Auditorium Rai del Foro Italico, con Enrico Varriale e Claudio Marchisio collegati dallo studio allestito all’interno dello Stadio Olimpico.

Quella dell’Italia sarà la sola gara trasmessa sulla Rai oggi. Le altre partite saranno invece disponibili su Sky. Alle 15 si gioca Finlandia-Russia mentre alle 18 si gioca Turchia-Galles. L’Italia quindi scenderà in campo conoscendo già il risultato portato a casa dalle altre due nazionali che fanno parte dello stesso gruppo.