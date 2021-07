La Coppa Italia sbarca su Mediaset: il calendario della stagione 2021-2022

E’ tutto pronto per l’inizio di una nuova avventura per Mediaset: la stagione 2021-2022 vedrà infatti i canali Mediaset ospitare la Coppa Italia. E si parte alla grandissima con Italia 1 e Canale 20 protagonisti. Nella prima fase infatti, saranno questi due canali a ospitare i match della prima fase della Coppa Italia che partirà il 13 agosto. Ci saranno dei cambiamenti rispetto alla passata stagione infatti per questa edizione scenderanno in campo, con la speranza di arrivare più lontano possibile, solo 44 squadre ( nella passata stagione erano state 78). Precisamente vedremo impegnate per questa edizione della Coppa Italia tutte le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 4 di Serie C.

Dal 13 al 16 agosto 2021, con due partite al giorno (una in preserale e una in prima serata) sia su Italia 1 che sul 20, Mediaset garantirà la diretta di sedici match dei turni eliminatori di Coppa Italia, valevoli per i trentaduesimi, . E non si tratterà solo di sfide tra piccole compagini visto che in questa fase, ci saranno alcuni grandi nomi, squadre di Serie A di primo livello. Infatti vedremo scendere in campo anche Sampdoria, Fiorentina, Udinese e Torino, insieme alle squadre di Serie A retrocesse (Benevento, Crotone e Parma) e quelle promosse dalla B (Empoli, Salernitana e Venezia). Si inizia quindi a fare sul serio con il grande calcio sulle reti Mediaset.

La Coppa Italia si sposta su Mediaset: il calendario della stagione 2021-2022

Fino ai sedicesimi parteciperanno 36 squadre, a cui si aggiungeranno dagli ottavi le 8 teste di serie: la vincitrice in carica della Coppa Italia (Juventus) e le prime classificate dell’ultimo campionato di Serie A (insieme alla squadra bianconera: Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo).

Vediamo nel dettaglio il calendario di questa edizione della Coppa Italia.

Turno preliminare: 8 agosto 2021

– Trentaduesimi: dal 13 al 16 agosto 2021

– Sedicesimi: dal 14 al 16 dicembre 2021

– Ottavi: 12, 13, 18, 19 e 20 gennaio 2022

– Quarti: dall’8 al 10 febbraio 2022

– Semifinali: 1 e 2 marzo 2022 (andata), 19 e 20 aprile 2022 (ritorno)

– Finale: 11 maggio 2022