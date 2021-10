Belgio-Francia semifinale di Nations League stasera su Canale 20

Niente da fare per l’Italia che si ferma dopo un cammino inarrestabile. La nostra nazionale stava per scrivere un altro record, mai battuta con Mancini alla guida per un periodo lunghissimo. Ieri però, questo record è stato fermato, l’Italia infatti è stata sconfitta ieri per 2 a 1 dalla Spagna, nella semifinale di Nations League. E questa sera si gioca la seconda delle semifinali ma si va in onda sui Canali Mediaset. Dopo la gara dell’Italia su Rai 1, la semifinale che vedrà protagoniste Belgio e Francia va in onda sulle reti Mediaset. I campionati si fermano per dare spazio alle Nazionali e il grande calcio torna sulle reti Mediaset. Giovedì 7 ottobre, alle ore 20.45, in esclusiva in chiaro sul canale 20, spazio alla semifinale della UEFA Nations League “Belgio-Francia”. Una sfida più che affascinante tra due delle squadre più forti d’Europa, come si è visto anche durante gli europei che si sono giocati a luglio.

Nations League semifinale Belgio-Francia: stasera sul canale 20





All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una super-sfida tra i diavoli rossi del ct Martinez e i Campioni del Mondo in carica della Francia, che vorranno rifarsi dopo il deludente Europeo. Chi passa sfiderà in finale, la vincente tra Italia e Spagna.



La telecronaca del match è affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. A seguire, sempre sulla rete diretta da Marco Costa, post-partita con Monica Bertini, che vede ospiti Stefano Sorrentino e Sandro Sabatini. La gara sarà anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it

L’obiettivo è arrivare alla finalissima in programma a San Siro domenica sera contro la Spagna, chi perderà resterà nella tana della Juventus per la “finalina” del terzo-quarto posto fissata per le 15 dello stesso giorno contro l’Italia. Le due partite, la finale e la finalina, andranno in onda invece sui canali Rai.