Mondiali Qatar 2022 in tv: tutti gli apputamenti sui canali Rai

Il 20 novembre inizia l'avventura dei mondiali 2022 in Qatar e la Rai si prepara a raccontare l'intero campionato mondiale

Ci siamo: domenica inizia l’avventura mondiale in Qatar. Per l’Italia, sarà sempre una grande occasione per seguire lo sport in tv ma vista l’assenza dell’Italia, è inevitabile che i Mondiali 2022 non avranno lo stesso appeal che avrebbero avuto se anche i nostri azzurri, fossero stati in campo. E invece tutti i tifosi potranno guardare i match delle altre nazionali, scegliendo una squadra da tifare!E tutte le partite dei Mondiali 2022 andranno in onda sui Canali Rai. Ma non solo partite in tv, anche approfondimenti e programmi speciali che racconteranno al pubblico tutto quello che succederà in Qatar.

I mondiali in tv: sulla Rai si accende il mondiale in Qatar

Il racconto in tv dell’intero Mondiale sarà affidato a telecronisti, commentatori, conduttori e inviati Rai Sport, tutti coordinati da Donatella Scarnati, team leader della Coppa del Mondo 2022 targata Rai. Nel dettaglio, i telecronisti saranno Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro e Alberto Rimedio, in compagnia di Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Quattro, invece, gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi. A loro spetterà il compito di arricchire il racconto delle partite, di scovare le curiosità, di portare il pubblico a casa “dentro” un Mondiale che, oltre a giocarsi per la prima volta in inverno, si disputa in un paese che, per cultura e tradizioni, è per certi versi ancora tutto da scoprire.

Il circolo dei mondiali

Il Circolo dei Mondiali torna a farci compagnia. Dopo la fortunata esperienza dei Giochi di Tokyo, torneranno ogni sera, dopo il match delle 20.00, Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi, ovvero il trio de “Il Circolo dei Mondiali”, spin-off calcistico de “Il Circolo degli Anelli”, che lo scorso anno divertì e intrattenne i telespettatori al termine di ogni giornata olimpica. Anche in questa circostanza il format della trasmissione prevede un mix tra l’approfondimento tecnico, tipico di ogni post partita, lo spazio del commento ma anche l’intrattenimento, con alternanza di ospiti, vip e non, per discutere di calcio, ma anche di cultura, di musica, di cinema e di tanto altro. Perché, come dice José Mourinho, “chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio”.

Tutto il Mondiale minuto per minuto

Dalla partita inaugurale Qatar-Ecuador, domenica 20 novembre, fino alla finalissima di domenica 18 dicembre, Rai Radio1 e Radio 1 Sport racconteranno nel dettaglio tutta la Coppa del Mondo di calcio di Qatar 2022. Tutto il Mondiale minuto per minuto sarà una grande offerta sportiva, completamente gratuita. I 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di 8 radiocronisti e al commento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra sia su Radio 1 Sport, l’emittente tematica digitale, che su Rai Radio1. In aggiunta, dal lunedì al venerdì, dopo il triplice fischio dell’ultima partita della giornata, dalle 22.05 alle 23.00, andrà in onda Torcida Mundial, che ripeterà la fortunata trasmissione Torcida Radio 1 di quest’estate. Al microfono, il caporedattore della redazione sportiva Filippo Corsini e Guido Ardone. Per la parte musicale ci sarà Max De Tomassi. All’interno: la presentazione delle sfide, le formazioni, le curiosità, l’analisi tattica, le interviste ai protagonisti, i precedenti storici, i commenti degli esperti, le domande degli ascoltatori e gli approfondimenti dei temi più scottanti. Inoltre, durante tutta la manifestazione sportiva, sono previste incursioni all’interno degli altri programmi, in aggiunta ai servizi nelle pagine sportive delle principali edizioni dei Gr.