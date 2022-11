Le partite in tv Oggi, su Rai 1 cambia tutto: i mondiali “cancellano” Vita in diretta ed Eredità

Cambia drasticamente la programmazione di Rai 1 oggi 28 novembre 2022 per lasciare spazio ai mondiali: ecco tutto quello che vedremo

Cambia ancora la programmazione di Rai 1 in occasione dei mondiali 2022 in Qatar. Il pubblico che segue con affetto La vita in diretta di Alberto Matano e L’eredità di Flavio Insinna, in questi giorni, ne dovrà fare a meno. Oggi, 28 novembre 2022, su Rai 1 non andranno in onda nè La vita in diretta, nè L’eredità. I due programmi cedono il passo alle partite dei mondiali che saranno tramesse proprio su Rai 1. Il mondiale è entrato nel vivo, iniziano ad arrivare i primi verdetti e anche i numeri delle partite in onda in tv sui canali Rai, crescono. Oggi, dopo le gare del mattino, si inizierà alle 17 ( la partita delle 11 e quella delle 13 andranno invece in onda su Rai 2). Di conseguenza non andrà in onda La vita in diretta neppure in formato ridotto. Stessa sorte per il programma di Flavio Insinna. Su Canale 5 invece, programmazione invariata, per cui chi non ama il calcio, potrà cambiare rete!

Ma vediamo quali partite ci aspettano oggi in tv su Rai 1.

Partite in tv oggi 28 novembre 2022: cosa vedremo su Rai 1

Nel pomeriggio, dopo i match del mondiale mostrati su Rai 2, si passa su Rai1, con Brasile-Svizzera al via alle ore 17 (collegamento dalle 16.40) raccontata dallo Stadio 974 da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. In studio Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio. Il programma si chiude alle 20.00 sempre su Rai1, subito dopo il Tg1 anticipato alle 19.20, con Portogallo-Uruguay in diretta dallo Stadio Lusail con telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani. Alle interviste Stefano Rizzato, mentre in studio ci saranno Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio.

Si proseguirà anche dopo su Rai 1, con il calcio. Nella prima serata spazio al Circolo dei Mondiali. Nonostante gli ascolti non troppo brillanti del programma di Alessandra de Stefano, si prosegue ancora con questa programmazione. Alle 23,00 spazio alla Bobo Tv. La prima serata in compagnia del Circolo dei mondiali durerà quindi meno del solito. Alle 23,05 su Rai 1 andrà in onda Cronache Criminali.