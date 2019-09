Elisabetta Gregoraci su Oggi: nessuna possibilità di un ritorno con Flavio Briatore

Nell’ultimo periodo non si è parlato d’altro: un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Del resto dopo quello che è successo tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino, sarebbe normale, rivedere una vecchia coppia, rimettere in piedi un matrimonio. Ma non è il caso di Elisabetta e dell’imprenditore. Lo ha confermato dalle pagine della rivista Oggi, con una intervista esclusiva, Elisabetta . La Gregoraci ha spiegato che Flavio forse in questo periodo ama fare battute sul fatto che stia cercando di riconquistarla ma che non c’è nessuna possibilità di un nuovo matrimonio tra loro. La Gregoraci ha inoltre sottolineato di essere di nuovo single e di essere particolarmente concentrata su Nathan, che muove tutte le sue decisioni e le sue scelte e sul lavoro.

ELISABETTA GREGORACI CHIUDE LE PORTE A FLAVIO BRIATORE: NESSUN RITORNO DI FIAMMA

La Gregoraci quindi dalle pagine di Oggi racconta:

È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato. Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio. Nessuna confusione o equivoco riguardo a questo, soprattutto nell’interesse del bambino

Quando si fa notare a Elisabetta che però di recente lei e Flavio passano davvero moltissimo tempo insieme, la conduttrice ribadisce che è solo per l’amore che provano per Nathan. La cosa più importante è che il bambino abbia una certa serenità e quindi il fatto di vedere due genitori sereni e che si rispettano è fondamentale.