Vergine, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: ecco cosa succederà questo mese

Cosa succederà a ottobre 2019 per chi è nato sotto il segno della vergine? Ecco tutte le previsioni su amore, lavoro e salute secondo l’oroscopo di Paolo Fox. In amore, se qualcosa è nato da poco, non va assolutamente sottovalutato in questo periodo. Nel lavoro è il momento di mettere le basi per il futuro, da cui costruire poi qualcosa di solido. La salute è caratterizzata in questo momento da un buon recupero. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della vergine, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA VERGINE DI OTTOBRE 2019, ECCO TUTTO QUELLO CHE SUCCEDERA’

AMORE – In amore bisogna dare la giusta importanza anche a un rapporto nato da poco, perché può rivelarsi davvero sorprendente. Per la vergine in coppia, che ha iniziato il 2019 in maniera confusa, ora le cose vanno bene e c’è maggiore stabilità a ottobre 2019. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, chi desidera avere un figlio vive un momento molto positivo. A partire da dicembre i pianeti saranno dalla parte della vergine, e dunque se non accade nulla in questo periodo è solo perché ci si chiude troppo in se stessi. Alcuni pensano di non avere più possibilità in amore, e Paolo Fox consiglia invece di darsi da fare senza rassegnarsi. Chi da tempo è solo, deve cercare di darsi da fare. Chi ha pensato a separarsi può cambiare idea in questo periodo.





LAVORO – In ambito lavorativo, entro la fine dell’anno, la vergine potrà ricevere delle risposte dal punto di vista legale. Anche chi perde non subirà gravi conseguenze. I giovani che devono laurearsi, potranno avere dei buoni riscontri e dunque devono andare avanti. A ottobre 2019, Paolo Fox invita la vergine a non farsi troppe domande. Questo segno tende infatti ad analizzare nei minimi dettagli ogni situazione mentre invece dovrebbe cercare di lasciarsi un po’ più andare. E’ importante sapere che, oltre a ottobre, anche novembre e dicembre sono mesi fondamentali per gettare basi solide per il futuro. Coloro che non hanno un lavoro stabile potranno rimettersi in gioco. Le cose saranno interessanti dopo l’8 del mese e anche dal 23.

SALUTE – Dal punto di vista della salute, ottobre 2019 vede un recupero netto per la vergine. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo le cose migliorano grazie a Venere e Mercurio in aspetto favorevole. Intorno alla metà del mese si possono iniziare delle cure. Attenzione quando si utilizzano oggetti pericolosi, soprattutto nei giorni 3, 4 e 18 del mese.