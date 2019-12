La tisana natalizia perfetta per le feste di Natale anche da regalare

Oggi vi parliamo di una tisana perfetta da bere nel periodo di Natale. E magari perchè, no, possiamo anche preparare tutto quello che serve per la tisana e regalarla ai nostri amici che non ne possono fare a meno. Ormai sempre più spesso infatti, per la merenda, per le pause o magari per il relax, dopo la cena, si bevono le tisane. E nelle feste di Natale possono essere perfette da sorseggiare in compagna di parenti e amici.

Oggi vi suggeriamo la ricetta per fare in casa una tisana perfetta per Natale.

Ecco tutto quello che ci serve per questa tisana.

PREPARIAMO IN CASA LA TISANA PERFETTA PER LE FESTE DI NATALE

Iniziamo quindi da questa ottima ricetta per una tisana fatta in casa.

Bacche di rosa canina ;

; Mirtilli rossi disidratati;

Ribes nero;

Pezzetti di mela disidratata;

Bucce di mandarino bio (anch’esse disidratate);

Mandorle in scaglie;

Anice stellato.

Dopo aver fatto la lista della spesa, riprendiamo i nostri ingredienti. E ci prepariamo per dar vita alla tisana! Prendiamo un sacchettino di quelli che normalmente si usano per congelare i cibi e, una volta messo dentro l’anice stellato, usiamo un batticarne per ridurlo in minuscole briciole.

Facciamo lo stesso con le bucce di mandarino, poi spezzettiamo anche gli altri ingredienti. A questo punto, uniamo il mix di ingredienti alle bacche di rosa canina e poni il tutto a riposare per qualche giorno all’interno di un contenitore ermetico.

Chiaramente se vogliamo fare un regalo, possiamo preparare una confezione perfetta, sempre homemade!

Buona tisana a tutti

