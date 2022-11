Le ricette di Natale per i bambini: il menù

Il Natale è la festa preferita dei bambini: stupiamoli con delle ricette speciali e un super menu dedicato a loro

Avete già pensato al menu di Natale? E’ arrivato il momento per farlo e oggi vogliamo scoprire insieme delle ricette che possono essere perfette per il menu di Natala, soprattutto se tra i vostri commensali ci sono dei bambini! Che cosa possiamo preparare per stupire e conquistare i nostri piccoli ospiti che aspettano il Natale con tanto amore?

Se a tavola a Natale ci sono parecchi ospiti bambini sarebbe carino prevedere per loro, come si fa ad esempio nei matrimoni, un menù a parte che incontri maggiormente il loro gusto. Si perché i bambini non amano molto il sapore forte del pesce della vigilia, del baccalà ad esempio. E allora, visto che a Natale siamo tutti più buoni e visto che a Natale, i bambini sono i protagonisti, pensiamo a delle ricette super per conquistare il loro palato!

Il menu di Natale per i bambini: le ricette da preparare

Se non avete tempo per fare due menù separati tranquille perché questi piatti saranno graditissimi anche dagli adulti. Per evitare di rovinare loro l’appetito potete anche scegliere di evitare antipasti e aperitivi e passare subito al primo. Per la sera della vigilia proponete un risotto alla crema di scampi per primo e frittura di calamari come secondo. Se tenete alla tradizione non potete rinunciare al brodo a Natale per il pranzo del 25: per i bambini scegliete della gustosa pasta ripiena, dai cappelletti ai tortellini. Sarà un primo gustoso e nutriente. Per secondo andate sul semplice: una torta rustica di pasta sfoglia (all’interno della quale potrete sapientemente nascondere delle verdure), pollo al forno o fettine panate alla milanese. Come contorno ovviamente patate come se piovessero: se non avete tempo di friggerle al momento anche al forno andranno benissimo. Cercate di colpire l’attenzione dei più piccoli con forme a tema natalizio per le pietanze perché il cibo risulti più allettante. Se i bambini non sono troppo piccoli offrite loro la frutta in simpatici e colorati spiedini. Oppure mettete in tavola una cesta di mandarini chiedendo di conservare le bucce per il momento della tombola. E ovviamente non trascurate il dolce: un pandoro al cioccolato e il torrone faranno la loro gioia. Potete anche preparare un cesto di pasta sfoglia da riempire con alcuni dolcetti. A Natale qualche strappo all’alimentazione sana è ammesso anche per i bambini!

Le ricette di Natale per i bambini

Abbiamo quindi pensato ad alcune ricette da suggerirvi . Iniziamo con un buonissimo pane alla cannella

Che ne dite di questa insalata russa con il nasello?

I cookies conquisteranno i vostri bambini

E per chi ama i biscotti , ecco un’altra super ricetta