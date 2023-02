L’abito contro l’odio: Chiara Ferragni spiega il significato del suo abito bianco

Chiara Ferragni spiega perchè ha scelto di indossare l'abito bianco con le parole nere: è l'abito contro l'odio a Sanremo 2023

Lo aveva spiegato Chiara Ferragni, che in ogni suo abito ci sarebbe stato un significato. Lo aveva detto che avrebbe lanciato un messaggio sul palco di Sanremo 2023 anche con gli abiti scelti. E lo ha fatto anche scendendo le scale con il suo abito contro l’odio. Un abito bianco, con alcune scritte che forse non tutti hanno riuscito a leggere e interpretare. Sono le parole che spesso Chiara legge sui social, le parole dei suoi odiatori. Di chi la accusa per non essere una brava madre, di chi la accusa perchè esibisce il suo corpo nel modo sbagliato, di chi ha sempre qualcosa da dire e lo fa usando odio e rabbia. Per questo Chiara ha scelto di indossare un abito, per rappresentare la lotta che combatte ogni giorno, la lotta contro chi neppure la conosce, me deciso di buttarle addosso solo odio. Parole nere ricamate su un abito bianco, un po’ come se il vestito disegnato per lei da Maria Grazia Chiuri per Dior fosse un libro, un libro tramite il quale raccontare la sua storia. Con il messaggio fondamentale: andare avanti e fregarsene, non lasciarsi travolgere dagli haters e dalle parole ricche di disgusto che si possono spesso leggere sui social.

L’abito contro l’odio scelto da Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Le parole di Chiara Ferragni sui social per spiegare la scelta di indossare il suo abito contro l’odio: “Con questo abito peplo portiamo sul palco del teatro Ariston alcune delle critiche rivolte a Chiara sul suo aspetto, sul suo corpo e soprattutto sulla sua libertà di sentirsi donna oltre che mamma.”

E ancora: “ Le frasi di disprezzo ricamate in perle nere sono le vere offese che ogni giorno gli haters rivolgono alle sue foto postate su Instagram. “

La Chiuri ha avuto l’idea di “ricamare queste parole NERE su un peplo BIANCO come la pagina di un libro che racconta quel disprezzo infruttifero contro il quale lottare ogni singolo giorno. Portando queste frasi sessiste a @sanremorai vogliamo spronare tutte a fregarsene e ricordare alle donne di non farsi abbattere da chi odia perché sono solo i pareri di chi ci ama a contare veramente.“

( foto abito Chiara Ferragni via instagram)