Come prevenire il morso delle zanzare: i rimedi naturali

Prevenire il morso delle zanzare si può, basta seguire dei piccoli accorgimenti. L’estate rappresenta il periodo ideale per godersi un po’ di relax, tra mare e sole. Purtroppo a complicare la situazione ci sono questi piccoli insetti, che sono spesso in grado di disturbarci il sonno e le serate. Dopo essere stati punti dalle zanzare si avverte subito un prurito abbastanza fastidioso. Sono prese, più o meno, in tutta Italia. Esistono diversi prodotti chimici in grado di tenerle lontane, ma noi oggi vogliamo consigliarvi dei rimedi naturali.

I RIMEDI PER PREVENIRE IL MORSO DELLE ZANZARE IN ESTATE: COME TENERE LONTANI QUESTI FASTIDIOSI INSETTI

Per prevenire il morso delle zanzare non è necessario utilizzare dei prodotti chimici, ma è consigliato l’uso di ingredienti naturali. Questi rimedi che andremo a elencarvi hanno la capacità di contrastare questi piccoli e fastidiosi insetti, in casa, sul balcone e in giardino. Sicuramente la menta è uno dei rimedi più utilizzato per tenere lontane le zanzare. Svolte importanti ruoli, tra cui quello di contrastare l’arrivo di questi insetti. Continuando con le erbe aromatiche, esattamente come la menta, possiamo utilizzare la citronella, il rosmarino, la lavanda e il basilico per tenere le zanzare lontane dal nostro balcone in estate. Inoltre, come già sapete, questi rimedi ci tornano utili anche in cucina. Dal costo contenuto e dalle proprietà efficaci è l’olio di Neem. Va spalmato sulla pelle per tenere lontani questi fastidiosi insetti. Un repellente naturale per zanzare è sicuramente il Ledum Palustre, ovvero il rosmarino selvatico. Assunto sotto forma di granuli e seguendo soprattutto le indicazioni prescritte è in grado di rendere il nostro sangue disgustoso alle zanzare. Non ha, però, effetto immediato. Infatti, inizia a entrare in funzione dopo qualche giorno di regolare assunzione e i suoi effetti variano da persona a persona. Spesso l’olio di soia è sconsigliato da usare a tavola, ma in questo caso il discorso è ben diverso. Attraverso le sue proprietà anti-età è abbastanza utilizzando nel settore della cura della persona. Nutre in profondità la pelle e ha la capacità di proteggerci dalle tanto odiate zanzare. È, pertanto, considerato come un valido repellente. È possibile trovarlo in commercio a un costo contenuto ed è consigliato acquistare quello biologico.

Cosa state aspettando? Scegliete il rimedio naturale per prevenire il morso delle zanzare e continuate a godervi un’estate di relax e divertimento.