Come rimediare ai capelli sfibrati e rovinati: soluzioni naturali e alimentazione

Capita spesso di ritrovarsi con i capelli sfibrati e rovinati, a causa di alcuni fattori negativi. Quando questo problema si fa notare è importante prendere in considerazione alcuni accorgimenti sull’alimentazione e rimedi naturali. Solitamente la chioma, quando presenta questo genere di seccature, appare opaca e disordinata. Per tale motivo è bene mettere subito in pratica alcune soluzioni, in grado di far tornare i propri capelli come prima. Vediamo insieme quali sono i consigli ideali per questo tipo di problema.

CAPELLI SFIBRATI E ROVINATI: TUTTI I CONSIGLI PER RIMEDIARE

Spesso, in determinati periodi dell’anno, i capelli possono diventare sfibrati e rovinati. Un aspetto opaco sembra caratterizzare la chioma, donandoci un’aria trascurata. La capigliatura è, infatti, uno degli elementi fondamentali di un corpo. In particolare, il problema si presenta nel cambio stagione primavera-estate, quando aumenta il fabbisogno di sali minerali e vitamine. Proprio la mancanza di magnesio, zinco, ferro e altri oligo-elementi possono far apparire i capelli sfibrati e opachi. Sono diversi i fattori che tendono a complicare il problema. Stiamo parlando della sudorazione, che tende a seccare la cute e a rovinare il fusto. Non solo, facciamo particolare attenzione ai danni dei raggi solari, che possono invece donarci un effetto paglia. Pertanto, è consigliato di proteggere la chioma utilizzando dei prodotti adatti. Per quanto riguarda i rimedi naturali, segnaliamo alcuni oli in grado di ridare alle fibre la giusta idratazione. In questo caso, parliamo di olio di cocco, di argan e di jojoba. Questi prodotti sono ideali per donare luminosità e forza al capello. Per ripararlo da eventuali danni del sole e per nutrirlo vi consigliamo, invece, il germe di grano. Mettiamo da parte i prodotti chimici e scegliamo, invece, maschere periodiche, caratterizzate dalla presenza di miele e aloe o di acqua e aceto di mele.

Sicuramente non dobbiamo mai non dare importanza all’alimentazione. Per restituire lucentezza ai capelli è bene portare sulla propria tavola alimenti come frutta secca, pesce ricco di omega-3 e uova. Non deve mai mancare nel proprio regime alimentare pure la vitamina E. Inoltre, è importante sempre prestare attenzione a non ritrovarsi con carenze di ferro.

Cosa state aspettando? Mettete anche voi in pratica questi consigli, per ritrovare la lucentezza sulla vostra capigliatura e, intanto, parlatene con il vostro parrucchiere di fiducia, che saprà darvi ulteriori indicazioni.

