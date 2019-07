Disidratazione, come riconoscerla: i segnali che indicano che bisogna bere subito

Come riconoscere la disidratazione? Quali sono i segnali che indicano che bisogna bere acqua subito? Bere acqua a sufficienza ogni giorno è davvero importante per stare bene. Ci sono dei sintomi che indicano che è necessario bere acqua subito, e che è necessario riconoscere per evitare di essere disidratati. Soprattutto in estate, il corpo ha bisogno di molti liquidi. Alcune persone fanno fatica però a bere molto, ma devono sapere che bisogna assumere almeno un litro e mezzo d’acqua ogni giorno. Scopriamo come riconoscere la necessità del corpo di assumere liquidi.

DISIDRATAZIONE, ECCO I SEGNALI CHE INDICANO CHE BISOGNA BERE

Oltre alla sete, ci sono diversi segnali che indicano la necessità di bere nell’immediato. Non sono immediatamente riconducibili alla disidratazione e dunque è importante conoscerli. Tra questi troviamo la voglia di assumere alimenti con zuccheri. Per alcune persone la sete si tramuta in fame di alimenti dolci che si manifesta in maniera improvvisa. Si può dunque provare a bere acqua per vedere se l’organismo ne ha bisogno.

Altro segnale evidente della disidratazione, o comunque della necessità di bere, è l’alito cattivo. Anche la bocca impastata è un segno evidente dell’importanza di assumere immediatamente liquidi. Questo deriva dal fatto che, bevendo poca acqua, la saliva non viene ripulita e i batteri possono proliferare portando appunto alla sensazione di bocca impastata e/o all’alito cattivo.

Ad indicare la necessità di bere, per evitare la disidratazione, è l’affanno. Il battito diventa accelerato senza alcun motivo e questo può voler dire che bisogna assumere subito almeno un bicchiere d’acqua. La sonnolenza è tra i segnali che bisogna bere. Quando si assumono meno liquidi del necessario, l’organismo si rallenta e ciò porta a maggiore stanchezza. La necessità di bere può avere delle conseguenze anche dal punto di vista mentale, comportando irritabilità e confusione. L’acqua è molto importante per il cervello, impegnato nello svolgimento di funzioni cognitive fondamentali.

Questi sintomi indicano che bere acqua è davvero molto importante per la corretta funzionalità dell’organismo. Bisogna dunque cercare di avere sempre con sé dell’acqua da assumere, anche se non si ha lo stimolo della sete. Se risulta difficile bere acqua normale, si può optare per quella aromatizzata con della frutta. Sta di fatto però che bere semplicemente acqua rimane sempre la soluzione migliore. Almeno un litro e mezzo d’acqua dovrebbe essere assunto ogni giorno, soprattutto durante l’estate quando si suda molto e si perdono liquidi, così come quando si fa sport.

Disidratazione, come riconoscerla: i segnali che indicano che bisogna bere subito ultima modifica: da