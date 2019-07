Tecnica del vacuum addominale: cos’è, come eseguirla e quali sono i consigli

Per allenare gli addominali, un esercizio utile è sicuramente la tecnica del vacuum addominale. Agisce su questa del corpo, riuscendo a rinforzare il muscolo trasverso addominale e gli addominali obliqui. Si tratta di una pratica yoga abbastanza diffusa e conosciuta da anni. È nota poiché riesce a portare benefici, non solo al corpo, ma anche alla mente. Inoltre, tra i vari benefici, ha la capacità di migliore la postura, appiattire la pancia e rinforzare la proprio schiena. Vediamone insieme i dettagli.

COS’È LA TECNICA DEL VACUUM ADDOMINALE: COME ESEGUIRLA

Sono diversi i suoi benefici, ma il vacuum addominale non permette di dimagrire la pancia, ma di lavorare su diversi elementi che possono aiutare a perdere peso. Sappiamo bene che la postura sbagliata e il grasso addominale causa un addome sporgente. Lavorando proprio su questi fattori è possibile, dunque, appiattire la pancia. Nonostante ciò, è sempre bene condurre uno stile di vita salutare. Gli obbiettivi da raggiungere con questa tecnica saranno: migliore digestione, pancia piatta e schiena dritta.

Ma come si svolge questo esercizio? Per eseguire il vacuum addominale è necessario mettersi in appoggio sulle mani e sulle ginocchia. A questo punto, inspiriamo, riempendo la cassa toracica e poi buttiamo fuori l’aria con progressione, prima dalla pancia e dopo dai polmoni. Svuotiamo la pancia al massimo, tirando l’ombelico verso la schiena e alzando il diaframma verso il torace. Tenendo la bocca chiusa, mimiamo un’inspirazione. Manteniamo questa posizione per cinque secondi e poi espiriamo. Dopo un minuto, ripetiamo.

VACUUM ADDOMINALE: CONSIGLI E CONTROINDICAZIONI

Il momento giusto per eseguire questo esercizio addominale è sicuramente la mattina appena svegli. A stomaco vuoto si evita di avere problemi di digestione, evitiamo pertanto orari dopo i pasti. Si tratta di una tecnica che è alla portata di tutti. È ideale anche per coloro che vogliono allontanare lo stress e migliorare l’autocontrollo. Ci sono, però, delle controindicazioni da conoscere: chi soffre di ernia inguinale non può eseguire questo tipo di esercizio ed è necessario, inoltre, fare attenzione a non rimanere in debito di ossigeno, in quanto si rischia di avere un forte giramento di testa.

Cosa state aspettando? Trovate del tempo libero e iniziate a eseguire la tecnica del vacuum addominale, tenendo conto di questi consigli.