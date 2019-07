Dimagrire pancia e fianchi: ecco quali sono i cibi che aiutano ad eliminare il grasso in eccesso

Dimagrire pancia e fianchi, come fare? Scopriamo quali sono i cibi che aiutano ad eliminare il grasso in eccesso. Molte persone infatti lamentano di avere un po’ più di rotondità proprio sulla pancia e nella zona addominale. Per poter rimuovere i chili di troppo, bisogna mangiare le cose giuste. Secondo alcuni studi, ci sono alimenti che aiutano a perdere i chili di troppo e che frenano anche il senso di fame. Dunque, mangiando questi cibi, si limita la voglia di continuare a mangiare. Scegliendo uno stile di vita sano, facendo anche attività fisica, una dieta che contenga certi alimenti può aiutare davvero a dimagrire la pancia. Scopriamo quindi quali sono questi cibi da assumere per perdere peso.

DIMAGRIRE PANCIA, ECCO COSA BISOGNA MANGIARE: I CIBI PER RIMUOVERE IL GRASSO IN ECCESSO NELL’AREA ADDOMINALE

Se ci sono dei cibi da assumere per dimagrire, ce ne sono altri da cui è bene stare alla larga. Stiamo parlando sicuramente dei cibi fritti, ma anche delle carni rosse e trasformate, così come delle bevande ricche di zuccheri. In alternativa è bene assumere yogurt, cereali integrali, verdura, frutta, noci. Ma vediamo nel dettaglio i cibi da assumere per dimagrire pancia e fianchi.

Molto importanti per un’alimentazione sana sono i legumi. Contengono fibre e proteine, fanno bene e aumentano il senso di sazietà. Al loro interno sono presenti infatti le fibre solubili, che aumentano il tempo di assorbimento dei cibi e rallentano la digestione. Per questo motivo, ci si sente pieni più a lungo e si avverte di meno la necessità di mangiare qualcos’altro. Dunque via libera al consumo di piselli, lenticchie, ceci, fagioli e via dicendo.

Anche le uova sono un alimento importante per dimagrire pancia e fianchi e non solo. Secondo uno studio effettuato su 21 persone, è stato fatto un confronto tra il consumo di uova o di bagel a colazione. Sono emersi risultati importanti anche sui livelli di zucchero nel sangue e sull’ormone della fame. Coloro che mangiavano a colazione le uova, manifestavano un maggiore senso di sazietà assumendo meno cibo nei pasti successivi. Inoltre i livelli di zuccheri nel sangue non variavano.

Un alimento molto importante nella dieta è anche l’avocado, ricco di grassi buoni e fibre che possono essere di grande aiuto per dimagrire pancia e fianchi. Inserirlo in una dieta equilibrata può essere di aiuto. C’è poi la frutta secca ad aiutare a perdere peso nell’area addominale. Uno studio effettuato su donne obese e in sovrappeso ha messo a confronto una dieta sana con consumo di 50 grammi di mandorle al giorno, con una dieta che invece non prevedeva frutta secca. Dopo un periodo di tre mesi, è emerso che le donne che mangiavano le mandorle riuscivano a dimagrire di più. In particolare diminuiva il grasso sulla pancia.

Come sappiamo in una dieta sana non devono mancare le verdure. In particolare, ad aiutare a dimagrire ci sono i cavolfiori, i broccoli, i cavoli, i cavoletti di Bruxelles, gli spinaci. Questi alimenti sono ricchi di fibre. Stesso discorso vale per la frutta. Ad essere particolarmente utili per dimagrire pancia e fianchi sono i frutti di bosco, ricchi di fibre.