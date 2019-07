Acqua di rosmarino per viso e capelli: come utilizzare questo rimedio naturale

L’acqua di rosmarino è un ottimo rimedio di bellezza sia per i capelli che per la pelle. Si tratta di una soluzione del tutto naturale che consente di avere dei benefici sul corpo davvero importanti. Infatti, ha diverse proprietà benefiche, in grado di aiutarci a prenderci cura di noi esteticamente. Vediamo insieme quali sono i dettagli dell’acqua di rosmarino e come bisogna utilizzarla per ottenere i risultati sperati.

COME USARE L’ACQUA DI ROSMARINO PER LA PELLE DEL VISO E I CAPELLI: I CONSIGLI SUL RIMEDIO DI BELLEZZA NATURALE

L’acqua di rosmarino viene ricavata dalla distillazione di questa pianta in corrente di vapore. L’estratto è composto da una piccola quantità di olio essenziale e da composti aromatici idrosolubili. Si presenta in forma liquida e ovviamente ha un profumo simile a quello della pianta. Dalle proprietà purificanti e astringenti, è ideale per prendersi cura della pelle mista. Inoltre, è anche adatta a risolvere problemi legati ai capelli, come la dermatite seborroica e la forfora.

Ma come bisogna utilizzare l’acqua di rosmarino per poter ottenere i suoi benefici? Innanzitutto si può usare come tonico, per purificare la pelle. In questo caso, basta semplicemente bagnare un batuffolo di cotone, da passare sulla pelle. Vi consigliamo di effettuare questo passaggio, dopo aver utilizzato il vostro struccante. Per avere una migliore azione astringente aggiungere un po’ di succo di limone. L’acqua di rosmarino può essere anche usata per purificare il viso. In questo caso, invece, è necessario aggiungerla nelle maschere purificanti. Basta mescolare qualche cucchiaio di argilla verde con la nostra soluzione naturale. Dopo di che, evitando il contorno occhi, la maschera va applicata direttamente sul viso. Lasciamo agire per 15 minuti e poi risciacquiamo con acqua tiepida. È consigliato, subito dopo, applicare una crema idratante. In caso di pelle grassa e impura è possibile ripetere questo trattamento per due o tre volte a settimana. Ma se il viso appare acneico con delle lesioni è sconsigliato l’utilizzo di questo rimedio.

Come già vi abbiamo anticipato, l’acqua di rosmarino è perfetta anche per avere dei capelli morbidi e splendidi. Va spruzzata sulle lunghezze dopo lo shampoo, al fine di eliminare le doppie punte. Per contrastare, invece, il sebo e la forfora frizioniamo direttamente sul cuoio capelluto.

Acqua di rosmarino per viso e capelli: come utilizzare questo rimedio naturale ultima modifica: da