Borracce termiche: i modelli delle bottiglie per acqua riutilizzabili

Le borracce termiche rappresentano un vero e proprio trend, non solo per la sua comodità, ma anche per il fattore ecosostenibile. Utile per portare sempre con noi acqua per bere, dà un aiuto anche a diminuire i rifiuti plastici. Pertanto, diventa un accessorio indispensabile. Ma quale modello bisogna acquistare? Abbiamo scelto di indicarvene i migliori contenitori riutilizzabili presenti nel mercato. Attraverso questo elenco avrete la possibilità di scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. Vediamo insieme quali sono.

BORRACCE TERMICHE, LE BOTTIGLIE RIUTILIZZABILI ECOSOSTENIBILI: I MODELLI DISPONIBILI

Le borracce termiche non hanno come caratteristica solo la comodità, ma vantano anche il fatto di essere ecosostenibili. Per diminuire i rifiuti plastici, infatti, è necessario utilizzare contenitori riutilizzabili. Sul mercato sono disponibili diversi modelli, dai design accattivanti. Oltre a mantenere l’acqua sempre fresca, è un accessorio cool da portare in giro. Inoltre, è possibile utilizzare le borracce anche in inverno per le bevande calde. Le caratteristiche che deve avere questo accessorio sono quattro: devono essere in acciaio inox, preservare sia le bevande fredde che quelle calde ed essere con doppio spessore.

Tra i vari modelli vi sono le borracce termiche per acqua POP, che possiede le caratteristiche più comuni. In particolare, sono senza BPA e possiedono un sistema anti condensa e antigoccia. Ha la capacità di mantenere le bevande fredde per 24 ore e le fredde per 12 ore. È perfetta per chi preferisce un look basic. Ideale per coloro che praticano sport e attività fisica all’aria aperta è la bottiglia Aorin, disponibile in tre taglie diversi, ovvero da 300ml, 500ml e 750 ml. Chi preferisce portare con sé una borraccia dalle piccole dimensioni e da un finish opaco è perfetta la King Do Way, disponibile in 12 colori. Questo modello riesce a mantenere le bevande fredde 9 ore, mentre quelle calde 12 ore. Per farsi notare l’ideale è portare con sé la bottiglia CMXING, presente sul mercato in colori fluo, che non possono non attirare l’attenzione. Caratterizzata da disegni e fantasie la Chilly’s, che ha taglie da 500 ml e 750 ml. Dunque, cosa state aspettando? Scegliete anche voi una tra queste borracce termiche per sostenere l’ecosostenibilità e trascorrere tempo fuori casa in comodità.