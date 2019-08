Alga spirulina: gli effetti benefici di questo super food

L’alga spirulina, conosciuta anche come Arthrospira, è considerato un vero e proprio super food, caratterizzato da diverse proprietà benefiche. Viene utilizzata dalla NASA per i pasti degli astronauti ed è considerata dall’OMS come uno degli alimenti più completi che esistono. Tra le sue molteplici capacità, vi è quello di rinforzare sia le ossa che i denti, prevenendo così l’osteoporosi. Ovviamente sono tanti altri gli elementi benefici che caratterizzano questo super food. Vediamo insieme quali sono.

ALGA SPIRULINA, I BENEFICI E GLI USI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL SUPER FOOD

L’alga spirulina è conosciuta con il nome scientifico Arthrospira. La presenza di acidi omega 3 e omega 6, gli permette di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e di prevenire l’insorgenza di tumori. È caratterizzata pure dal contenuto di proteine ad alto valore biologico, che hanno la capacità di apportare tutti gli amminoacidi essenziali. Contiene anche le vitamine A, D e B. Grazie alla presenza della fenilalanina, la sostanza che permette di rafforzare il senso di sazietà, l’alga spirulina è ideale per chi vuole perdere peso o mantenere la propria forma fisica. Non solo, rappresenta anche un toccasana per la bellezza della pelle, attraverso la betacarotene. Pertanto, questo super food è spesso utilizzato come ingrediente dei vari prodotti cosmetici. Sono davvero tantissimi gli effetti benefici che può avere sul proprio organismo, in particolare in quello femminile come rimedio naturale efficace contro i dolori mestruali. In quanto contiene dei pigmenti vegetali, come la clorofilla, è ideale per disintossicare l’organismo dai metalli pesanti. L’alga spirulina risulta ottima per tenere sotto controllo i valori della pressione arteriosa, grazie alla presenza del pigmento vegetale, xantofille, conosciuto per le sue potenzialità vasodilatatatrici.

È necessario tenere conto, però, del dosaggio quotidiano, che dovrebbe essere compreso tra 1 e 5 grammi. Inizialmente è bene assumere questo super food attraverso delle dosi minime, consentendo così all’organismo di abituarsi. Mantenendosi nelle giuste dosi, non vi sono delle particolari controindicazioni. Andrebbe, però, evitata in casi di problemi alla tiroide, alla presenza di malattie autoimmuni, di gotta, di calcoli ai reni, di gravidanza e di allattamento. In qualunque caso, anche in assenza di questi fattori, è bene consultare prima dell’assunzione il proprio medico di fiducia.