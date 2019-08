Cos’è il tricale: le sue proprietà benefiche e come assumerlo

Assumere regolarmente il tricale può portare degli straordinari benefici al nostro organismo. Ma cos’è questo importante cereale? Si tratta di un ibrido artificiale ottenuto dall’unione di segale e grano duro. Ricco proprietà nutritive, può essere consumato in vari modi. È considerato un ottimo alleato per la salute, grazie a tutti gli elementi di cui è composto. Vediamo insieme nello specifico cos’è il tricale.

IL TRICALE: COS’È E QUALI SONO I SUOI EFFETTI BENEFICI SULL’ORGANISMO

Il tricale è un ibrido artificiale ottenuto attraverso la combinazione della segale e del grano duro. Il nome stesso rappresenta la fusione di due parole, ovvero TRITIcum e seCALE, che corrispondono agli equivalenti latini per segale e frumento. Non solo dal punto di vista nutritivo, ma anche da quello botanico ha dei vantaggi preziosi. Infatti, richiede una minore quantità di irrigazione, rendendo così la coltivazione adatta a qualsiasi terreno. In quanto ibrido artificiale, i suoi componenti nutrizionali sono state analizzate più volte. Secondo gli studi, portati avanti dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), il tricale coniuga le proprietà dei cereali migliori. Da una parte il frumento è un elemento molto nutritivo e dall’altro è composto da poca lisina. Il segale, invece, ha tra i suoi numerosi componenti benefici la lisina, oltre che un alto apporto proteico. Pertanto, questo alimento diventa ancora più completo. Inoltre, presenta delle tracce di arginina e leucina e contiene sali minerali, calcio e fosforo.

È un grande alleato per la salute, poiché ricco di fibre, che hanno un effetto regolatore sul proprio organismo e aiutano la digestione. Con questo alimento, è possibile dunque prevenire stitichezza o diverticolite. Contiene molto magnesio, in grado di facilitare la produzione di energia e di migliorare la salute del cuore, dei vasi sanguigni e dei muscoli. Dà dei grandi benefici al sistema cardiovascolare e alla circolazione sanguigna attraverso la presenza di acido folico, ferro e rame. È utile anche alle donne in gravidanza, in quanto contiene sali minerali, calcio e fosforo, ideali per la produzione di tessuto osseo. Consumare il tricale aiuta pure a prevenire e a trattare alcune patologie, come il diabete di tipo 2.

Può essere assunto in diversi modi. Solitamente viene macinato con la farina, utilizzata poi per preparare pane, torte e piatti salati. Inoltre, è possibile trovarlo intero da bollire e da aggiungere a pasti come insalate e minestre. Non ci sono controindicazioni, se non nel caso di celiachia o allergie. Per chi ancora non lo sapesse, può essere trovato nei punti vendita di alimenti biologici e nei supermercati più forniti.