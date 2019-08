Fare la doccia al mattino: tutti i benefici di questa semplice azione

Fare una doccia fredda al mattino è sicuramente poco piacevole, ma può portare dei benefici importanti al proprio organismo. In particolare in inverno sembra impossibile concedersi a questo tipo di routine. Ma si tratta di un ottimo rituale per la salute e anche per l’umore. Sono tanti altri i benefici di cui si può godere facendo una doccia fredda al giorno. Scendendo nel dettaglio, è ottimo alleato per coloro che, ad esempio, devono stimolare la circolazione sanguigna e pure per chi ha intenzione di perdere peso. Vediamo ora quali sono tutti i suoi effetti benefici.

GLI EFFETTI BENEFICI DELLA DOCCIA FREDDA AL MATTINO PER LA SALUTE E IL CORPO

Fare una doccia fredda al mattino rappresenta l’opzione perfetta per chi vuole stimolare la circolazione sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti. Non solo, come ottimo alleato della salute, ha la capacità di migliorare il sistema immunitario. Ma come avviene ciò? L’acqua fredda riesce a rallentare la circolazione periferica, permettendo al sangue di affluire agli organi vitali. In questo modo, non appena la circolazione riprende normalmente, il sangue è composto da molto più ossigeno e i tessuti si riparano in modo più rapido. Anche la respirazione e le funzioni celebrali migliorano attraverso la doccia fredda. Sono diversi gli studi che hanno dimostrato che, appunto, le persone che seguono questa abitudine si ammalano meno.

Molto interessante è il suo ruolo per coloro che vogliono dimagrire. Gli studi hanno dimostrato come l’acqua fredda sia in grado, soprattutto al risveglio, sia in grado di trasformare, in parte e gradualmente, il tessuto adiposo bianco (costituito da cellule adipose grandi che tendono a crescere) in bruno (costituito da cellule di piccole dimensioni che svolgono funzioni corporee fondamentali). Essendo quest’ultimo più reattivo alla dieta può aiutare nel dimagrimento. Inoltre, esteticamente, la doccia fredda al mattino porta dei benefici ai capelli. Scendendo nel dettaglio, permette di far affluire rapidamente sangue ai follicoli, di stimolare la crescita e di sigillare le cuticole dei capelli. La capigliatura risulterà riparata, in modo del tutto naturale. Per quanto riguarda la pelle, l’acqua fredda, al contrario di quella calda, è molto più delicata e stimola i vasi sanguigni, arrivando a restringere i pori. In questo modo, viene impedito allo sporco di penetrare. La pelle apparirà, dunque, più sana e levigata. Aiuta, infine, a migliorare l’umore. Con il rilascio di endorfine, lo stress diminuisce e la mente è più serena e concentrata.

Ovviamente fare la doccia fredda è ideale per chi non soffre di particolari patologie. In particolare, è bene evitare di avere questa abitudine in caso di dolori alla schiena e di problemi cardiaci.