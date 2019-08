La dieta del dottor Nowzaradan per perdere molti chili: le regole da seguire

La dieta del dottor Nowzaradan è abbastanza severa e restrittiva, ideale per chi deve dimagrire molto. Il dott. Nowzaradan, conosciuto come dietologo di riferimento del programma televisivo Vite al limite, propone un regime alimentare non adatto a tutti. Infatti, come già vi abbiamo anticipato questo tipo di programma alimentare è perfetto per coloro che hanno necessità di eliminare un grosso sovrappeso, dai 15 ai 20 kg in poco tempo. Proprio per tale motivo, si presenta come una dieta molto severa. Si basa sulla limitazione di carboidrati, fatta eccezione alcuni tipi di verdura, e sull’assunzione di proteine. Vediamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio ma vi ricordiamo che, come sempre ribadiamo in questi casi, bisogna rivolgersi a un dottore prima di provare a cambiare regime alimentare o iniziare una dieta, non basta semplicemente leggere su internet le indicazioni date da altri medici.

LA DIETA DEL DOTTOR NOWZARADAN: COSA MANGIARE E COSA NO, TUTTI I PASTI DELLA GIORNATA

Innanzitutto è bene sapere che è consigliato non portare avanti la dieta del dottor Nowzaradan per più di due mesi. Infatti, questo intenso programma vede una fase iniziale, nella quale bisogna perdere circa 20 kg, e una seconda di mantenimento. La prima regola è quella di suddividere una giornata in piccoli pasti, ma che devono essere frequenti. È necessario dire no a tutti quegli alimenti che contengono carboidrati, anche verdure come carote, zucca, legumi, porri, carciofi e barbabietole. Le verdure devono essere non amidacee, ad esempio stiamo parlando di zucchine, broccoli, asparagi, radicchio, insalate, sedano, finocchi, cavolfiori, spinaci, cetrioli, peperoni, funghi, melanzane e germogli di soia.

La giornata inizia con una colazione a base di uno yogurt greco scremato bianco, un caffè o un tè con dolcificante a zero calorie e 200 ml di latte scremato o di soia senza zucchero. A metà mattinata scegliere tra un cetrioli, un uovo o 50 g di bresaolo. Per pranzo e cena preferiamo 100 gr di petto di pollo, di tacchino, di vitello magro o di pesce fresco (eccetto il salmone). Possono anche andare bene 75 gr di prosciutto cotto senza grasso o di bresaolo. Oppure si può optare una omelette o 150 gr di albumi con una o due fette di prosciutto cotto senza grasso. Infine, è possibile scegliere di consumare 75 gr di tofu alla piastra, senza carboidrati aggiunti. Come contorno a uno di questi pasti, preferiamo una porzione di verdure a scelta, condite con aceto di mele o succo di limone. La dieta del dottor Nowzaradan permette il consumo anche di altri alimenti: 50 gr di fagioli scolati, una tisana al giorno non zuccherata, una tazza di brodo vegetale, carne senza olio e spaghetti shirataki. A merenda preferiamo 150 gr di yogurt scremato bianco, con stevia e cannella oppure un uovo sodo. Dopo cena, è consigliata l’assunzione di 250 ml di latte scremato con stevia e cannella.

In generale, i consigli che bisogna seguire sono: consumare 1 cucchiaino di olio a pasto, assumere un multi-vitaminico con vitamine A, D ed E e bere tanta acqua o tisane sgonfianti. Seguendo queste regole, una persona può perdere 2 kg ogni sette giorni, ovvero 8kg in un mese. Prima di intraprendere questo percorso, consigliamo ovviamente di parlarne con il proprio medico di fiducia.