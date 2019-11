La Banana è un super food? Parola agli esperti

La banana è un frutto molto importante da assumere in una dieta sana. Possiamo davvero considerarlo un super food? Sembrerebbe proprio di si e non solo per un motivo. La banana infatti aiuta infatti a rimanere in forma e a stare bene, regolando l’attività intestinale grazie alla presenza di fibre. In questo modo consente di avere la pancia piatta. Le calorie contenute nelle banane sono quantificate in 65 l’etto. Inoltre la banana è un frutto davvero gustoso, che piace anche ai bambini. Sono molte le vitamine e gli altri elementi contenuti, un vero toccasana per l’organismo. Dunque mangiare questo frutto esotico fa bene ma non bisogna esagerare. Scopriamo quali sono i suoi benefici per la salute e la forma fisica.

I benefici della banana: perché mangiarla fa bene al fisico e alla salute

A parlare dei benefici della banana sono stati gli esperti di Humanitas. Hanno posto l’accento sulla presenza di fibre in questo frutto, importantissime per l’attività intestinale. In effetti spesso si pensa che tali frutti possano causare stitichezza. In verità, a quanto pare, non è così. Mangiando tali frutti si combattono la stipsi e il gonfiore all’addome, potendo dunque ottenere una bella pancia piatta. Le banane contengono anche ferro, fondamentale per stimolare la produzione dell’emoglobina.

Oltre alle fibre, la banana è ricca di vitamine A e C, antiossidanti naturali che consentono di tenere sotto controllo l’azione dei radicali liberi sull’organismo. Sono poi ricche di vitamina B, soprattutto B2. Quest’ultima migliora la salute di capelli e pelle aiutando a eliminare dal corpo le tossine. C’è poi la vitamina B3, che può essere d’aiuto nella regolazione degli ormoni sessuali e fa bene anche al sistema nervoso.

Non ultima è la presenza del magnesio nelle banane, insieme al triptofano. Questi due elementi, insieme, contribuiscono al tono dell’umore contribuendo alla sintesi di un ormone che si chiama serotonina.

Quando evitare il consumo delle banane

Pur essendo la banana molto importante per il benessere dell’organismo, bisogna ovviamente limitarne il consumo soprattutto in determinate circostanze. Per esempio, chi ha avuto problemi di ulcere gastroduodenali e assume farmaci quali diuretici e gli Ace inibitori, deve prestare attenzione perché le banane possono interferire con la loro azione. Altre categorie che devono consumare le banane in maniera moderata sono le persone obese e quelle che soffrono di diabete. Infatti le banane sono anche ricche di zuccheri.

Quindi mangiare le banane fa davvero bene purché vengano consumate con moderazione, senza esagerare con le quantità. Questo vale per qualsiasi alimento che può fare bene. Gli eccessi vanno sempre evitati, sia per la forma fisica che per la salute.

