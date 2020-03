Marco Bianchi fa la spesa in quarantena, consiglia i 25 indispensabili

In tanti in questi giorni si rivolgono a Marco Bianchi chiedendo cosa comprare per la spesa in quarantena, cosa comprare al supermercato o nei negozi di alimentari per cucinare i piatti giusti. Ci muoviamo poco, siamo tutti in casa e dobbiamo uscire il meno possibile, fare la spesa il meno possibile, è necessario quindi organizzarsi. Cosa comprare per non rinunciare ai piatti gustosi ma anche per portare in tavola ciò che ci può fare bene. Il necessario per un buon equilibrio nutrizionale è nella lista dei 25 articoli suggeriti da Marco Bianchi. Il sorriso dell’esperto nutrizionista tenta di rassicurarci e noi dobbiamo essere ottimisti e soprattutto compiere il nostro dovere, restare a casa e occuparci di noi stessi e della nostra famiglia, se possibile anche degli altri ma sempre nel pieno rispetto delle norme. Marco ricorda che è importante se possibile esporsi al sole, è importante per la vitamina D.

SUL BLOG DI MARCO BIANCHI I CONSIGLI E LE RICETTE DELLA SALUTE

“Un consiglio, a proposito della vitamina D. Se è possibile, e senza uscire di casa, è importante esporsi al sole senza protezione per una ventina di minuti ogni giorno. Esporre braccia e polsi, viso, e senza vetro che filtra i raggi!”. A chi chiede se bisogna utilizzare sempre i filtri solari Marco risponde: “I filtri solari vanno applicati solo dopo il tempo raccomandato per l’assorbimento degli UBV senza protezione, si è visto infatti che un SPF di 8 riduce l’assorbimento di vitamina D del 95% e un SPF di 15 del 98%“.

La lista dei 25 articoli consigliati da Bianchi per la spesa in quarantena riguarda non solo alimenti ma anche ovviamente l’indispensabile per la casa, per l’igiene.

Pasta (meglio integrale: ci muoviamo poco e consumiamo meno verdure! Si alle fibre!) Riso (come sopra) e polenta Farro, couscous, orzo e quinoa Lenticchie/ceci/fagioli lessati Salsa di pomodoro Pomodori secchi sott’olio Vasetto acciughe Vasetto capperi Sgombro/sarde in scatola al naturale Olio evo/Olio di semi Caffè Ricotta fresca/pecorino Yogurt magro (greco) Latte a lunga conservazione Radicchio e indivia (meglio della lattuga perché si possono consumare anche cotte, nel caso in cui vengano dimenticate in frigorifero!) Zucca/carote/verza/cavolfiore Minestrone surgelato Spinaci/bietole/cime di rapa surgelate Farina di tipo 1 e 2 Lievito disidratato in bustina (non fresco altrimenti si deteriora!) Bevanda di soia senza zucchero Prodotti per la casa e igiene intima Sacchetti per congelare (indispensabili qualora avanzasse qualcosa) Frutta (mele/arance/limoni/kiwi: la vitamina C è amica del nostro sistema immunitario!) Frutta secca (mandorle/noci/nocciole/pistacchi/pinoli/anacardi: mi raccomando non salati, evitiamo la ritenzione idrica fin dove possiamo, visto che ci muoviamo meno!)

