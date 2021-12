Mascherine FFP2 da comprare on line: su Amazon tante occasioni

Da ormai quasi due anni, le mascherine sono diventate un oggetto del quale non si può fare a meno. E per tutto il mese di gennaio 2022, dovremo usare le mascherine FFP2, praticamente per fare qualsiasi cosa. Molti italiani hanno imparato a usare questo dispositivo di sicurezza ormai da tempo, considerato anche il fatto che sono tra le più sicure e le migliori da utilizzare per tentare di non infettarsi con il covid 19. A differenza di qualche tempo fa, oggi le mascherine FPP2, che si comprano e si vendono praticamente ovunque, hanno anche un costo nettamente più basso. Basterebbe ricordare che a inizio pandemia, una mascherina FFP2, introvabile in Italia, poteva costare anche 5 euro o 7 euro. Oggi invece, con quella stessa cifra si può acquistare sia on line che in uno store fisico, anche un pacco intero di mascherine modello FPP2. Le scelte sono diverse: esistono mascherine colorate, mascherine bianche, mascherine per bambini, mascherine nere.

La corsa all’acquisto perfetto è già iniziata visto che le mascherine FFP2 saranno obbligatorie per prendere i mezzi di trasporto ( metro, aereo, treni, bus). Per accessi a luoghi pubblici, per i luoghi di lavoro. E allora l’unica cosa che possiamo fare è cercare di acquistare questi prodotti spendendo meno. Su Amazon è possibile acquistare le mascherine FFP2 a costi diversi per modelli diversi.

Vi presentiamo alcune scelte che potete fare per il vostro acquisto on line.

Mascherine nere FfP2 da comprare su Amazon

Prendi 20 mascherine, paghi a meno di 2 euro ciascuno ( ogni mascherina ha un costo di 1,60 centesimi) Lexuslance – 20 Mascherine di colore Nero FFP2 CE Certificazione europea EN149: 2001+A1: 2009 EU 2016/42. Moda, bellezza e sicurezza convivono. (4 buste sigillate da 5 mascherine). Il costo di questa confezione è di 33,99 euro.

MASCHERINE NERE FFP2 pacco da 20 da Acquista Ora

Mascherine FFP2 da comprare su Amazon: pacco da 20

BLACK SHIELD – 20 pezzi – Mascherina FFp2 – Certificata CE. Questo pacco di 20 mascherine ha un costo di 19,98 euro il che significa che ogni mascherina ha un costo di circa 1 euro.

Mascherine FFP2 pacco da 20 bianche da Acquista Ora

La terza proposta riguarda invece una occasione disponibile su Amazon in queste ore ( il costo quindi dipenderà dal momento in cui farete l’acquisto).

Mascherine FFP2 da comprare su Amazon: pacco da 50

AUPROTEC 50x maschera FFP2 CE 0370 Certificato EN149:2001+A1:2009 mascherina 5 strati tessuto non tessuto imballato individualmente. Il costo in questo caso è di 30 euro. In questo caso ogni mascherina avrà un costo di 0,60 centesimi, un notevole risparmio quindi.

Mascherine FFP2 pacco da 50 da Acquista Ora

L’unica accortezza che dovrete avere è quella di dare un occhio alla data per la spedizione, spesso infatti, le offerte più vantaggiose arrivano dalla Cina per cui i tempi di consegna potrebbero leggermente dilatarsi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".