La routine perfetta per preparare la pelle all’estate: questione di skincare

Curare la pelle è sempre fondamentale. Questo a prescindere dall’età che si ha. Ognuno di noi dovrebbe fare la giusta skincare per curare al meglio la propria pelle e non soltanto del viso ma di tutto il corpo. I benefici in questi casi sono davvero tanti. Adesso che stanno arrivando le giornate più calde e il sole comincia ad essere più forte, prendersi cura della propria belle con la skincare più adatta per il viso, diventa ancora più importante. Il sole infatti tende a rovinare la pelle ma può essere anche un valido alleato, preso con attenzione, può invece portare solo a dei buoni risultati che fanno bene. E allora come possiamo preparare la nostra pelle all’arrivo della stagione calda?

Senz’altro anche la pelle soffre la differenza delle temperature. E poi se ci aggiungiamo il caldo, il sudore, l’esposizione all’acqua salata o al cloro della piscina ci rendiamo conto che lo stress per la pelle del nostro viso e non solo, è veramente tanto. Qui di seguito allora vi elenchiamo cinque prodotti perfetti per curare la pelle con una perfetta skincare da fare ogni giorno in vista dell’estate.

Cinque prodotti perfetti per la skincare:

PIXI Glow Tonic 100ml: è una soluzione formulata con acido glicolico al 5% e una miscela di aloe vera, ginseng ed estratti vegetali. E’ un prodotto indicato per dare luminosità alla pelle. Si applica molto facilmente, eliminando il sebo in eccesso e le impurità, lasciando i pori affinati e la pelle liscia e radiosa. Il prezzo per l’acquisto è di 11,45 euro. CLICCA QUI PER PROCEDERE CON L’ACQUISTO ONLINE

The Ordinary Vitamin C Suspension Cream 30% in Silicone: illumina la pelle e combatte i segni dell’invecchiamento. E’ un prodotto perfetto per chi è vegano e costa 6,95 euro. CLICCA QUI PER PROCEDERE CON L’ACQUISTO ON LINE

Clinique Take The Day Off Cleansing Balm 125 ml: è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle ed è un detergente non grasso ma che non secca nemmeno la pelle. L’emulsione agisce sciogliendo rapidamente il trucco dal viso e dagli occhi, compresi prodotti che riguardano la protezione solare, lasciando la pelle perfettamente pulita e detersa. Dunque è davvero perfetto in vista dell’estate. Il prezzo è di 23,45 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO ON LINE

CeraVe detergente idratante: è uno struccante che idrata intensamente creato con tre ceramidi essenziali. Il costo per l’acquisto è di 10,95 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO ON LINE