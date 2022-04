La dieta di Evelina Flachi, si parte dalla colazione ma niente stress

Spesso Antonella Clerici ripete “la regola delle 5 P” riferendosi alla dieta di Evelina Flachi ma quali sono le 5 P a cui si riferisce? La nutrizionista che da anni seguiamo anche grazie a La prova del cuoco e il nuovo programma E’ sempre mezzogiorno, ci regala sempre ottimi consigli. Purtroppo nella vita di tutti i giorni non sempre siamo in grado di seguirli ma possiamo provarci, perché giorno dopo giorno la dottoressa Flachi ci regala il sano modo di vivere. Antonella Clerici è la prima ad affidarsi a lei, quando deve perdere qualche chilo è Evelina Flachi che l’aiuta. Siamo tutti più o meno golosi ma qual è la dieta di Evelina Flachi? “La dieta del 5″, la troviamo nel suo libro dove il numero 5 è ricorrente.

La dieta e i consigli di Evelina Flachi

Il suggerimento è di comprare il libro e di ascoltare sempre ogni prezioso consiglio della nutrizionista ma sul suo blog possiamo leggere alcune risposte importanti. Per Evelina Flachi è necessario consumare 5 pasti al giorno, ovviamente i tre principali e poi due piccoli spuntini a metà mattina e metà pomeriggio. “Anche per me vale la regola: una colazione da re, un pasto da principe, una cena da povero. Si parte da un buon pasto completo al mattino”. Quindi iniziare con energia la giornata: “Quindi sì a caffè o tè, ma anche latte o yogurt con fette biscottate o pane tostato, un velo di marmellata o miele e una spremuta o della frutta, entrambe fresche. In questo modo forniremo all’organismo tutti i macronutrienti (soprattutto fibre e carboidrati) di cui si ha bisogno al mattino, con un introito calorico che in media deve essere pari al 20-25 per cento del fabbisogno energetico individuale quotidiano”.

I due litri di acqua al giorno non devono mancare ma c’è anche bisogno della giusta alternanza tra attività fisica e riposo: “In questo contesto quel che dobbiamo assicurarci è un buon sonno: dalle sette alle otto ore a notte così da rafforzare le difese immunitarie. Di giorno, poi, una adeguata attività fisica: 45-50 minuti anche solo di camminata”.

ed è sempre sul suo blog che la Flachi punta il dito contro lo stress: “Una situazione di stress prolungato accelera il processo ossidativo e favorisce la formazione di radicali liberi, tra i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare”. Sul libro troveremo tanti altri consigli.