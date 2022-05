Rasatura e cura della barba: 5 prodotti indispensabili

La rasatura è un momento importante per un uomo e va svolta con i prodotti adatti. Prendersi cura della barba è indispensabile, per avere una pelle dall’aspetto sano e ben idratato. Non bisogna sottovalutare l’importanza di alcune caratteristiche che non dovrebbero mancare nei prodotti che si usano per la rasatura. Prima di tutto è necessario scegliere il rasoio adeguato, che permette di eliminare la barba in modo fluido e senza alcuno stress. Ovviamente, affinché ciò avvenga in pieno rispetto della propria pelle è opportuno selezionare i prodotti indispensabili per la rasatura. Vediamo ora insieme quali e quanto costano, tra quelli proposti dai vari brand affermati in questo settore.

Prodotti rasatura: quali scegliere per la cura della barba

Per prendersi cura della barba è molto importante scegliere i prodotto giusti. Dopo aver acquistato il rasoio, l’attenzione si deve spostare su tutti gli altri alleati della rasatura per un uomo. La schiuma da barba, ad esempio, deve garantire un lavoro impeccabile, un’efficace azione di trattamento della pelle e uno scorrimento dolce della lama. Tra i vostri prodotti non dimenticate di aggiungere la lozione, da applicare prima di radersi per ammorbidire la barba dura. Non solo, deve migliorare il rendimento della crema, che a sua volta deve garantire un effetto lenitivo e idratante sul viso. Infine, per completare la rasatura avrete bisogno del balsamo dopo barba, utile per restituire una sensazione di confort alla pelle, che tende a tirare. Meglio se riesce anche a proteggere il viso tutto il giorno.

FLER DEPILAZIONE The Razor Starter Set con rasoio a 19,90 €. Un kiti indispensabile, non solo per prendersi cura della propria pelle, ma anche della nostra Terra. Il set include un rasoio Fler, due testine a 5 lame e un supporto coordinato da parete. Il rasoio è riutilizzabile all’infinito e ha una testina avvolta da un anello lubrificante ricco di Aloe Vera, Olio di Jojoba e Vitamina E. Inoltre, include il nuovo sistema brevettato Rola Tek per un’esperienza depilatoria fluida.

COLLISTAR L'UOMO: Schiuma Da Barba per Aderenza Perfetta e Pelli Sensibili a 11,90 €. Questa schiuma da barba assicura un doppio risultato, grazie alla sua texture innovativa che aderisce alla pelle. Ha una lunga tenuta per l'intera durata della rasatura.

FURBO RASATURA E CURA DELLA BARBA Sansdolor Gel Preshave a 14,50 €. Una lozione speciale che va applicata su tutto il viso prima di iniziare la rasatura. Il suo compito è quello di preparare la pelle all'azione del rasoio. Il tutto sarà veloce e indolore sia su barbe difficile sia sulle pelli più delicate.

KIEHL'S RASATURA: Ultimate Brushless Shave Cream White Eagle a 10,00 €. Questa crema da rasatura è adatta per tutti i tipi di pelle e anche per chi si rade frequentemente. Con la sua formula di Mentolo e Canfora ha un effetto rinfrescante e lenitivo, per una rasatura facile.

LIERAC HOMME, Baume Après Rasage Anti-Feu du Rasoir a 17,90 €. Si tratta di un balsamo dopo barba idratante e protettivo 3 in 1. Infatti, svolge contemporaneamente tre azioni: lenitiva, idratante e anti-irritazioni.



